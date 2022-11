Cuffie Hyperx Cloud II Red: suono eccezionale e prezzo da discount

Sappiamo che il Black Friday 2022 è ormai alle porte, ma su Amazon sono già disponibili delle offerte estremamente interessanti. In questo caso vi proponiamo delle ottime cuffie gaming wired della HyperX ad un prezzo molto ribassato, il migliore del 2022 (59,99€ invece di 99,99€).

(Si apre in una nuova scheda) Qualità prezzo all... HyperX Cloud II Red Cuffie Gaming Audio surround virtuale 7.1, Per PC/PS4/Xbox One/Mobile, Rosso a 59,99€ (Si apre in una nuova scheda) Queste cuffie sono piccole, leggere, bellissime (gli accenti rossi non sono uno sballo?) e si sentono davvero molto bene. Gli effetti sui giochi sono ottimi grazie all'effetto Surround virtuale 7.1. Per meno di 60€ vale la pena prenderle senza pensarci due volte.

Le HyperX Cloud II regalano un'esperienza di gioco ottimale. La connessione via USB è semplicissima. Basta collegare il cavo (lungo) con telecomando incluso al PC e il gioco è fatto. Al telecomando potete collegare le cuffie tramite un classico jack da 3,6 mm. Esattamente, le cuffie possono essere anche usate in maniera tradizionale (stereo) in un impianto Hi-Fi, PC, o smartphone, proprio grazie alla presenza del jack.

Il microfono volendo può essere staccato, così non da nemmeno fastidio se non lo usate, oppure potete sostituirlo con un microfono migliore (quello standard si sente molto bene) o uno di ricambio. Infine nelle cuffie troverete due differenti set di padiglioni per coprire le vostre orecchie. Con il volume impostato al 50% sarete completamente isolati dal mondo e immersi nel vostro videogame preferito.

La qualità audio: bassi presenti ma non invasivi. Medi ben definiti e alti assolutamente non fastidiosi. Abbiamo usato il plugin Dolby Atmos per Headphones acquistato sul Microsoft Store per creare una curva di ascolto perfetta e dopo alcune prove di ascolto siamo rimasti decisamente sbalorditi dai risultati. Tuttavia, anche le curve preimpostate suonavano eccezionalmente bene.

