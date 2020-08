Cuffie da gaming a meno di 30 euro: ecco le migliori

Quanto bisogna spendere per delle buone cuffie da gaming? È una domanda all'apparenza banale, ma non è facile dare una risposta definitiva. Le esigenze variano da utente a utente: c'è chi necessita di bassi potenti per gli sparatutto e chi invece desidera un suono più bilanciato per godersi titoli AAA.

Il fattore più importante, in definitiva, è il budget del consumatore. Quanto siete disposti a spendere per un'esperienza audio ottimale? In questa guida forniremo delle proposte a basso costo per coloro che non vogliono spendere una cifra elevata e cercano modelli con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Le cuffie che troverete sono tutte di tipo over-ear, in altre parole i padiglioni avvolgono completamente l'orecchio, fornendo un isolamento ottimale dai rumori esterni.

Beexcellent GM-6

(Image credit: Beexcellent)

Le cuffie da gaming Beexcellent GM-6 sono in vendita su Amazon a circa 20 euro (sconto del 33%). Il primo modello che vi proponiamo è uno dei più venduti sul noto eStore.

Beexcellent GM-6 sono cuffie costruite in plastica con un bel design e inserti a LED sui padiglioni. Pesano solo 280 grammi e presentano driver da 40 mm che forniscono un suono stereo. La qualità delle conversazioni non è male e il rumore di fondo è appena accennato. La qualità audio è nella media: medi e bassi tendono a prevalere. L'ergonomia è al top.

Il cavo di collegamento presenta un piccolo dongle che permette di regolare il volume e mutare il microfono; all'estremità termina con un connettore jack da 3,5 mm e una porta USB per l'illuminazione RGB. Nella confezione è incluso il tipico adattatore per il PC e una piccola prolunga USB.

YINSAN

(Image credit: YINSAN)

Le cuffie da gaming YINSAN sono in vendita su Amazon a circa 19 euro (sconto del 21%).

YINSAN sono cuffie in plastica (come tutti i modelli economici) e con un design "standard"; la losanga RGB posta sui padiglioni ha un aspetto un po' banale.

Nei padiglioni sono contenuti dei potenti driver da 50 mm che forniscono un suono stereo, e anche il microfono non delude. L'audio va bene per il gaming, meno per ascoltare musica. La vestibilità è buona, purtroppo pesano 481 grammi, quindi non sono adatte a lunghe sessioni di gioco.

Il cavo di collegamento presenta un piccolo dongle che permette di regolare il volume e mutare il microfono; all'estremità termina con un connettore jack da 3,5 mm e una porta USB per l'illuminazione RGB. Nella confezione, è incluso il tipico splitter per il PC.

ONIKUMA K18 PRO

(Image credit: CHEREEKI)

Le cuffie da gaming ONIKUMA K18 PRO sono in vendita su Amazon a circa 26 euro.

Le cuffie ONIKUMA K18 PRO sono in plastica morbida; il design è ricercato, quasi elegante per un modello da gioco, e i padiglioni sfoggiano numerosi LED RGB e il marchio della gamma.

I driver sono da 50 mm e il suono stereo risulta ben bilanciato; buono anche il microfono. Design e qualità audio ci sono, peccato pesino ben 558 grammi. Non manca il dongle sul filo per regolare volume e mutare il microfono.

BUTFULAKE GH-1

(Image credit: Pacrate)

Le cuffie da gaming BUTFULAKE GH-1 sono in vendita su Amazon a circa 29 euro, inoltre è disponibile un coupon del 10% valido sino al 12 agosto.

Anche le BUTFULAKE GH-1 sono in plastica; il design è gradevole con l'archetto in nero opaco e i numerosi LED RGB contenuti nel padiglione.

I driver sono da 50 mm e forniscono un suono stereo; il microfono è ottimo, il volume è alto e il suono pulito, inoltre sollevandolo si disattiverà automaticamente. L'audio è ottimo, ben bilanciato; queste cuffie sono valide anche per ascoltare musica. L'ergonomia è al top: l'imbottitura è comoda e le cuffie pesano solo 350 grammi.

In definitiva, sotto i 30 euro rappresentano un ottimo acquisto.