Copilot è l'assistente di Microsoft 365 che rivoluzionerà il mondo del lavoro (e non solo)

Microsoft ha presentato Copilot, un nuovo strumento AI concepito per aiutarvi nelle vostre attività lavorative di tutti i giorni. L'assistente virtuale alimentato da ChatGPT ha l'obiettivo di incrementare notevolmente le capacità delle singole applicazioni del pacchetto Microsoft 365. Ma facciamo qualche esempio pratico.

Non potete partecipare alla prossima riunione aziendale? Niente paura, l'intelligenza artificiale può farlo al posto vostro. Certo, non potrà partecipare attivamente alla discussione, ma in compenso sarà in grado di prendere appunti e fornirvi un resoconto completo di quanto si è discusso in riunione.

Avete bisogno di aiuto per creare un report? Copilot può redigere il pezzo e convertire i dati presi da grafici e appunti. L'assistente può persino aiutarvi a creare un elaborato più gradevole aggiungendo immagini e sezioni tematiche.

Copilot ha il potenziale per rivoluzionare non solo i processi aziendali, ma anche la vita lavorativa di molti utenti comuni.

Il primo esempio che ci viene in mente è quello dei progetti scolastici. Anche se non consigliamo di far fare tutto il lavoro a un'intelligenza artificiale per evitare di impigrire il cervello, ci sono diversi modi per sfruttare l'assistente in modo costruttivo.

Ad esempio, Copilot potrebbe fornirvi l'ispirazione per l'argomento del vostro prossimo saggio, anche se dovrete comunque scriverlo voi. Potrebbe anche darvi qualche idea su dove iniziare e come ampliare il ragionamento per la vostra tesi di laurea.

Se avete realizzato una presentazione Powerpoint, potreste chiedere a Copilot di ravvivarla con immagini e animazioni. Il contenuto è vostro, ma lo strumento AI può aiutarvi a renderlo migliore in poco tempo.

Un altro caso d'uso utile al nostro ragionamento è l'organizzazione di eventi, come mostrato durante la presentazione di Microsoft. Copilot può aiutarvi a creare inviti in base alle indicazioni che fornirete, compresi i dettagli della festa e persino il tono dell'invito. È quindi possibile modificare e inviare rapidamente gli inviti ai propri ospiti.

Potrete quindi utilizzare gli strumenti AI di Microsoft Word per preparare un discorso di grande effetto, oppure affidarvi a Excel per organizzare al meglio il budget ed evitare sprechi di risorse.

(Image credit: Microsoft)

ChatGPT-4, tutto quello che c'è da sapere

Per ora Copilot rimane un'esclusiva aziendale

Purtroppo, sembra che per un po' di tempo Copilot rimarrà confinato in ambito aziendale. Durante la presentazione, il Chief Scientist di Microsoft, Jaime Teevan, ha spiegato che il lancio di Copilot "inizierà con un numero ristretto di clienti". I dettagli sui prezzi e sulle licenze non sono ancora stati resi noti, ma sembra che solo poche aziende avranno accesso a Copilot al momento del lancio, quindi è improbabile che gli utenti domestici potranno trarre vantaggio dalla nuova IA in tempi brevi.

Detto questo, ci aspettiamo che Copilot arrivi su altri sistemi Microsoft in un futuro non troppo lontano. Questi strumenti AI potrebbero dare alle applicazioni 365 di Microsoft un'enorme spinta rispetto a rivali come le app presenti nel Workspace di Google (Drive, Docs, Gmail, ecc.) o le app per il lavoro di Apple (Pages, Mail, Keynote, ecc.). Per questo crediamo che Microsoft sia intenzionata a renderle ampiamente disponibili anche per gli utenti domestici.

Quando Copilot o un servizio simile diventerà accessibile per un pubblico più vasto sarà una manna dal cielo per milioni di studenti e lavoratori negli ambiti più disparati.