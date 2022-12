AMD risponde alle polemiche sulle GPU RDNA 3

Le nuove schede grafiche RDNA 3 di AMD hanno suscitato alcune polemiche dopo l'uscita e l'azienda ha affrontato direttamente una delle questioni sollevate.

In particolare, il Team Red ha rilasciato Navi 31 con un hardware di pre-fetch degli shader non funzionante (su chip A0 - torneremo a parlarne), una teoria avanzata dal leaker Kepler_L2 (Si apre in una nuova scheda) su Twitter (tra gli altri).

AMD ha dichiarato a Tom's Hardware (Si apre in una nuova scheda): "Come le precedenti generazioni di hardware, lo shader pre-fetching è supportato su RDNA 3 (fonte (Si apre in una nuova scheda)). Il codice in questione [evidenziato da Kepler_L2] controlla una funzione sperimentale che non era destinata all'inclusione in questi prodotti e non sarà abilitata in questa generazione di prodotti.

"È una prassi comune del settore includere funzioni sperimentali per consentire l'esplorazione e la messa a punto in vista dell'implementazione in una generazione futura di prodotti".

In altre parole, non c'è nulla di rotto, come suggerito dall'hardware leaker, ma il codice in questione è per una funzione sperimentale che non dovrebbe essere ancora abilitata (ma che sarà utilizzata con una futura generazione di schede grafiche Radeon).

Buona la prima, ma i driver?

In breve, AMD sta dicendo che non c'è niente di cui parlare

Questa controversia è stata anche alimentata dal suggerimento che ci sia qualcosa di sbagliato nel chip A0 utilizzato in queste prime schede RDNA 3. "A0" significa che è la versione iniziale della GPU proveniente dalla fabbrica. A1 sarebbe la successiva revisione (minore) (per correggere i problemi riscontrati con la prima uscita), poi A2, e così via (con un passaggio a B per le modifiche più importanti, e poi C, eccetera - potrebbero apparire più versioni con il passare del tempo e l'applicazione di perfezionamenti o ulteriori correzioni).

Ci sono un paio di punti da notare. In primo luogo, AMD non ha confermato che le schede RDNA 3 utilizzino la versione A0 (questa notizia proviene da fonti del settore e da voci di corridoio, quindi dobbiamo essere cauti). Il secondo punto è che il chip A0 può essere utilizzato - e lo è - dai produttori di chip con prodotti finiti, il che significa che funziona bene e non ha bisogno di un'ulteriore rielaborazione; ciò in realtà è una cosa impressionante, perché ci dice che la prima versione già funziona bene. Ha, o avrebbe, dell'incredibile.

Naturalmente, si potrebbe obiettare che AMD avrebbe voluto far funzionare la citata funzione di pre-fetching degli shader in RDNA 3, ma non ci è riuscita e quindi ora dice che è una cosa sperimentale - ma sarebbe una scusa. Alcuni sostengono questa tesi, in effetti, ma ovviamente non possiamo sapere cosa sia successo dietro le quinte, e questa è pura speculazione.

A parte questa controversia, rimane ancora il problema delle velocità di clock apparentemente instabili con grandi variazioni sulle RX 7900 XTX e 7900 XT, come evidenziato da altri utenti su Twitter (e recensori), come abbiamo discusso di recente. Secondo questi rapporti, i clock possono variare da qualcosa come 2,4GHz a 2,9GHz da gioco a gioco.

Questo potrebbe essere legato all'aumento del consumo energetico e alla conseguente riduzione dei clock, ma sono state fatte alcune osservazioni su un consumo energetico simile tra queste velocità molto più alte e più basse (stranamente). È difficile giudicare cosa stia succedendo, quindi, in questa fase iniziale del gioco. AMD ha dichiarato che sta indagando sul problema con l'aiuto dell'utente che lo ha originariamente scoperto.

In ogni caso, in linea di massima, i benchmark di gioco indicano prestazioni elevate nel caso della 7900 XTX rispetto alla sua rivale, la RTX 4080 di Nvidia, e le correzioni dei driver potrebbero forse appianare le variazioni di frequenza di clock. Tuttavia, restano le preoccupazioni relative all'utilizzo dell'energia e alle velocità di boost , ma si spera che qualsiasi problema sia risolvibile con un aggiornamento software.

In effetti, si dice che AMD abbia affrettato il lancio di RDNA 3 per rispettare le scadenze fissate da tempo per la fine dell'anno, al fine di impedire a Nvidia di dominare le vendite durante le festività e di rendere felici i suoi investitori. Quindi, è del tutto possibile che il perfezionamento dei driver Adrenalin possa aggiungere un considerevole quantitativo di prestazioni nel prossimo futuro.

Rilasciare un prodotto senza che i driver siano completamente a punto non è certo una situazione nuova, ma non è nemmeno l'ideale, tutt'altro. Detto questo, supponiamo che la (specie di) buona notizia per gli acquirenti di RDNA 3 sia che le loro schede potrebbero diventare più veloci nel prossimo mese o due, e forse anche molto più veloci. Questo potrebbe portare a una situazione in cui la 7900 XTX superi davvero la RTX 4080 e rivaleggi più abilmente con la 4090 (per quanto riguarda la rasterizzazione, ovvero le prestazioni non legate al tracciamento dei raggi); ma stiamo correndo troppo.