Civilization VI è gratis, dite addio ad amici e parenti

Civilization VI è disponibile gratuitamente tramite l'Epic Games Store, e se avete anche una blanda propensione per gli strategici a turni, dovreste correre a scaricarlo. Certo, come con ogni gioco del genere c'è il concretissimo rischio che Civilization VI rubi decine se non centinaia di ore alla vostra vita. E non ve ne accorgereste nemmeno, cullati dalla dolce menzogna chiamata "un altro turno e poi chiudo".

Comunque, Civilization VI fa seguito a GTA V, gratis dalla settimana scorsa. Il gioco di strategia più famoso di tutti i tempi sarà gratis fino al 28 maggio, quindi se lo volete non è il caso si aspettare troppo tempo. Basta avere un account Epic e avere attivato l'autenticazione in due fattori. Una volta aggiunto il gioco al vostro account, sarà vostro per sempre (anche dopo che sarà tornato a pagamento).

Civilization VI è un gioco di quattro anni da e di grandissimo successo. Secondo molti recensori è un gioco fenomenale, e i commenti positivi sono troppi per poterli contare.

Magari avete pensato di prenderlo, ma ci avete rinunciato per via del prezzo. 50 o 60 euro di certo non sono pochi. Ma adesso potete averlo gratis, il che è una notizia fantastica.

Altri giochi gratis in arrivo?

Circolavano notizie non ufficiali sulla pubblicazione gratuita sia di GTA V sia di CIV VI. Non sembravano molto credibili ma alla fine si sono rivelate veritiere. A questo punto, dunque, l'idea che il 28 maggio arrivi veramente anche Borderlands: The Handsome Collection cui sembra un po' più credibile. Il 4 giugno, poi, dovrebbe essere il turno di Ark Survival Evolved.

Senza dubbio Epic sta gudagnando moltissimi nuovi utenti grazie a questi giochi gratuiti. Un valore che di per sé è di grande valore, e che aiuterà questo store nella concorrenza con Steam.

I nuovi utenti, poi, troveranno all'interno della piattaforma un gran numero di nuove offerte, con giochi di livello che costano anche solo una decina di euro. Grandi notizie per nazioni intere dove le persone hanno una mobilità limitata a causa del coronavirus.