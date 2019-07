Canon PowerShot G7 X Mark III e G5 X Mark II, spuntano le immagini e le specifiche

Sono spuntate delle immagini convincenti di Canon PowerShot G7 X III e PowerShot G5 X Mark II oltre all'elenco delle specifiche tecniche per entrambe le fotocamere.

Sebbene nessuno dei due modelli sia stato annunciato ufficialmente da Canon, le immagini, apparse per la prima volta sul sito giapponese Nokishita specializzato in indiscrezioni riguardo al mondo delle fotocamere, o sono degli scatti per la stampa trapelati oppure un ottimo lavoro di fotomontaggio con Photoshop fatto da qualcuno con molto tempo a disposizione.

Secondo Nokishita, la Canon PowerShot G7 X Mark III (che vedete sotto in foto), del cui possibile arrivo sul mercato si parla da tempo, avrà un sensore da un pollice da 20.1 MP retroilluminato, elaborazione DIGIC 8, una modalità di scatto in raw che può catturare immagini a 30 fps, oltre a video in 4K e registrare a 120 fps in Full HD.

(Image credit: Nokishita)

Sempre secondo il sito, la G5 X Mark II avrà specifiche simili a quelle della G7 X Mark III, sebbene con un sensore stacked da un pollice e 20.1 MP e uno zoom ottico 5x 24 e 120 mm (35 mm equivalenti). La PowerShot G5 X attualmente in commercio già dispone di un sensore da un pollice da 20.1 MP anche se non ha un'architettura stacked.

Il modello, a quanto pare, sarà in grado di registrare in 4K e scattare a 120 fps in Full HD, un'indiscrezione più credibile vista anche l'inclusione del processore più recente DIGIC 8. Sulla G5 X troviamo il precedente processore DIGIC 6 e i video sono solo in Full HD.

(Image credit: Nokishita)

A livello di design la G5 X Mark II si scosta notevolmente dalla PowerShot G5 X. Infatti, il mirino elettronico sulla G5 X è in posizione centrale, conferendole un aspetto quasi da reflex, mentre nella nuova fotocamera pare che sarà nascosto nella piastra superiore quando non in uso, un po' come accade nella Sony RX100 Mark VI e nei precedenti modelli della famiglia RX100.

In entrambi i modelli, secondo la fonte, le altre specifiche comprendono un ingresso per microfono da 3,5 mm e sia Wi-Fi che Bluetooth. Nulla viene detto sui prezzi o sulla data di presentazione dei due modelli, ma non appena ne sapremo di più ve lo faremo sapere.