Canon EOS R100: una mirrorless APS-C "nata vecchia"

La gamma di fotocamere mirrorless Canon con attacco RF ha appena dato il benvenuto a Canon EOS R100, una nuova entry-level che si colloca subito sotto la Canon EOS R50. Per chi conosce le reflex di casa Canon, la EOS R100 si può considerare come una moderna Canon EOS 2000D.

La EOS R100 è una versione più economica della reflex Canon EOS R50, con un prezzo di listino più basso e lo stesso sensore APS-C da 24 MP che esiste da molti anni. Questo la rende un'opzione destinata a chi ha un budget limitato e cerca una mirrorless compatta compatibile con gli obiettivi RF.

Purtroppo la EOS R100, al netto di un prezzo inferiore, rinuncia a diverse funzioni chiave della EOS R50, motivo per cui ci siamo posti una domanda: è davvero una buona fotocamera mirrorless per iniziare?

Canon EOS R100: Prezzo e data di uscita

Disponibile solo il kit

699€ per il kit con obiettivo RF-S 18-45mm

La EOS R100 si colloca all'estremità bassa della gamma di fotocamere mirrorless di Canon e si pone come modello più economico, con un prezzo di 699€ per il kit che include corpo macchina e obiettivo Canon RF-S 18-45 mm. Al momento in cui scriviamo non è possibile acquistare solo corpo macchina, quindi non conosciamo il prezzo della fotocamera senza lente.

Spendendo 200€ in più si può acquistare una EOS R50 (solo corpo), la sorella maggiore della R100 che dispone di diverse funzioni extra. Come sappiamo le fotocamere Canon hanno prezzi elevati, soprattutto se paragonate ai prodotti di altri brand e, anche se si tratta del modello più economico del produttore, la cifra richiesta non è affatto bassa trattandosi di una APS-C entry level dalle funzioni piuttosto risicate.

Il prezzo di listino, tuttavia, non è il problema principale. Diamo un'occhiata al design e alla differenza di funzioni tra le due fotocamere entry di casa Canon.

(Image credit: Future)

Canon EOS R100: specifiche e funzioni

Sensore APS-C da 24MP

Video 4K con ritaglio 1.55x

La più leggera tra le fotocamere Canon RF

Niente display touch

La EOS R50 e la EOS R100 hanno praticamente le stesse dimensioni e sono le più piccole fotocamere Canon con attacco RF. Queste due mirrorless, nonostante siano super compatte, ospitano dei sensori APS-C ben più grandi di quelli presenti sui cameraphone di fascia alta.

In effetti, con un peso di 356 g, incluse batteria e scheda, la EOS R100 diventa la più leggera fotocamera con attacco RF in assoluto, anche se nel mondo reale la differenza di peso rispetto alla EOS R50 è trascurabile. Queste fotocamere sono adatte a mani piccole e vanno abbinate a obiettivi compatti.

Canon EOS R100 specifiche Sensore: 24.2MP APS-C CMOS

Autofocus: Dual Pixel CMOS AF, copertura del frame 88%

Video: 4K fino a 25fps con ritaglio 1.55x

Mirino: EVF 2.36m di punti

Schede memoria: SD, SDHC, SDXC

LCD: 3.0-pollici schermo fisso da 1.04m punti, no touch

Raffica: 3.5fps / 6.5fps

Connettività: Wi-Fi, Bluetooth, USB-C

Dimensioni: 124.0 x 71.1 x 59.7mm

Peso: 356g (con batteria e SD card)

Non siamo sicuri che un design in stile reflex fosse la scelta giusta per la EOS R100. Canon è stata più attenta alle esigenze delle sue fotocamere con attacco M e il design più logico per una fotocamera entry-level con attacco RF sarebbe stato nello spirito della EOS M200: una fotocamera compatta per il vlogging con schermo ribaltabile.



Ciò che lascia ancora più perplessi, tuttavia, è il design dello schermo LCD della EOS R100. Si tratta di uno schermo fisso non touch su una fotocamera uscita nel 2023. Pur essendo la R100 una fotocamera per principianti, è difficile concepire una mirrorless di ultima generazione con uno schermo di questo tipo.

Al contrario, lo schermo della EOS R50 si può reclinare per i selfie ed è touch, come quello delle EOS M50. Se il prezzo non è un ostacolo insormontabile, probabilmente per alcuni potenziali utenti lo saranno il design e lo schermo.

Image 1 of 10 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Canon ha pensato la EOS R100 per i principianti che si concentrano principalmente sulla fotografia, ma che vogliono girare occasionalmente qualche video, da qui il design in stile DSLR con lo stesso mirino da 2,36 m di diametro che si trova sulla EOS R50.

La EOS R100 può girare video 4K / 25p, ma con un ritaglio di 1,55x. I video in slow motion fino a 120 fps sono limitati alla risoluzione di 720p. Queste specifiche corrispondono a quelle della EOS M50 e sono ormai piuttosto datate, soprattutto se si considera che la EOS R50 gira video in 4K sovracampionati da 6K, senza alcun ritaglio.

A bordo troviamo solo la stabilizzazione elettronica che applica un ulteriore ritaglio ai video 4K, già pesantemente tagliati. In breve, non è possibile utilizzare la EOS R100 per i video 4K grandangolari, nemmeno con obiettivi al di sotto dei 10mm.

Per quanto riguarda il sistema AF, a bordo troviamo l'autofocus Dual Pixel CMOS a rilevamento di fase, con punti AF che coprono l'88% dell'area dell'immagine. È la versione più elementare dell'attuale autofocus di Canon, ma è comunque molto efficace e comprende l'AF a inseguimento del soggetto e degli occhi.

I principianti dovranno affidarsi all'efficace AF della EOS R100, poiché il suo design non è il massimo per selezionare manualmente i punti AF. Per i video, la EOS R100 si limita all'AF a rilevamento di contrasto, molto più lento e meno affidabile rispetto al Dual Pixel CMOS a rilevamento di fase. Questo rappresenta un ulteriore limite per le riprese video.

Lo scatto continuo è limitato a 3,5 fps con AF continuo o a 6,5 fps con AF singolo. Per avere un termine di paragone, la EOS R50 scatta fino a 12 fps (o 15 fps con l'otturatore elettronico). Nel complesso, il set di funzioni è davvero datato.

(Image credit: Future)

Canon EOS R100: prime impressioni

La tecnologia custodita all'interno del corpo della EOS R100 è molto simile a quella presente su EOS M50, una fotocamera che ha ormai cinque anni. La qualità delle foto è comprovata e sarà il punto forte della EOS R100, ma i video 4K sono limitati sotto tutti i punti di vista.

Inoltre, lo schermo LCD fisso non touch è molto limitante e possiamo solo supporre che sia una scelta fatta per distinguere maggiormente la EOS R100 dalla EOS R50.

Sebbene a vederla la EOS R100 sembri una fotocamera della serie M, è dotata dell'ultimo innesto RF di Canon. Non ci sono ancora garanzie che arriveranno altri obiettivi RF-S per sensori APS-C, ma Canon ha lanciato il suo obiettivo full-frame più leggero (l'obiettivo pancake RF 28 mm F2,8) lo stesso giorno della EOS R100 ed è una lente eccellente da accoppiare a una fotocamera entry-level come questa.

Speravamo che la EOS R100 fosse l'erede spirituale della M200, piuttosto che una EOS R50 leggera. A prima vista, la EOS R100 non è una fotocamera che ci sentiremmo di consigliare a un utente alle prime armi, tantomeno a un utente avanzato.