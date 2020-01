Bose chiuderà i negozi in Europa, Stati Uniti, Giappone e Australia

Dopo aver venduto casse e cuffie per 27 anni in tutto il mondo, Bose ha annunciato che chiuderà le sue strutture di vendita al dettaglio presenti in Nord America, Europa, Giappone e Australia.

Stando a quanto riportato da The Verge , i negozi Bose che si trovano nelle quattro aree geografiche sopracitate chiuderanno i battenti nei prossimi mesi, lasciando spazio a massicci investimenti rivolti alla vendita online.

In totale, Bose afferma che nei prossimi mesi verranno chiuse 119 attività, mentre i circa 130 punti vendita presenti in Cina e negli Emirati Arabi rimarranno operativi; ad essi si sommeranno una serie di nuovi negozi in India, Sud Est Asiatico e Corea del Sud.

Colette Burke, vice presidente del settore Vendite Globale di Bose, ha dichiarato quanto segue: “In origine, i nostri punti vendita avevano la funzione di dare ai clienti un modo di sperimentare, testare, e parlare dei nostri multi-componenti, sistemi di intrattenimento per la casa basati su CD e DVD”...”Al tempo, poteva sembrare un’idea radicale, ma ci siamo concentrati maggiormente sui bisogni dei nostri clienti, laddove ne avevano davvero bisogno, e stiamo facendo la stessa cosa adesso.”

Centinaia di impiegati rimarranno senza lavoro a causa di questa decisione, tuttavia l'azienda ha garantito che offrirà assistenza per il ricollocamento e un'indennità di licenziamento ai dipendenti colpiti.

Sarà ancora possibile acquistare i prodotti Bose da rivenditori di terze parti

Si tratta di una notizia deludente per gli audiofili che hanno frequentato gli audio store fin dall’apertura nell'ormai lontano 1993 e allo stesso tempo devastante per gli impiegati che rimarranno senza lavoro; del resto Bose è solo l’ultima vittima del passaggio dalla vendita al dettaglio al commercio online, iniziato già negli anni 90.

Anche se è triste ammetterlo, i rivenditori di elettronica di tutto il mondo stanno riscontrando grandi difficoltà a rimanere a galla data la presenza di negozi online come Amazon, capace di offrire prezzi migliori e consegne più veloci per persone che non necessitano di un’interazione personale durante l’acquisto di prodotti tecnologici.

Il lato positivo è che, per chi preferisce fare acquisti di persona, ci sarà ancora la possibilità di comprare prodotti Bose in un punto vendita: tutti gli articoli presenti

nei negozi specializzati come Mediaworld, Unieuro e simili, resteranno disponibili, ed è probabile che l’azienda aumenti la sua presenza al loro interno una volta che non ci saranno più i negozi Bose.

Per farla breve, sarà ancora possibile andare in un negozio e comprare un paio di cuffie Bose o scegliere di fare i propri acquisti online, ma i Bose store presenti nei centri commerciali della vostra zona, hanno le ore contate.