BlackBerry "dalle stelle all’oblio", il film che racconta la storia del brand

Il primo iPhone fu lanciato sul mercato 15 anni fa e per quanto ci faccia piacere che tra una settimana o poco più uscirà il nuovo iPhone 14, bisogna ricordare che quello ideato da Steve Jobs e dalla sua squadra non è stato certo il primo smartphone in assoluto.

All’inizio del millennio, una compagnia innovativa nel campo della tecnologia dal nome di RIM partorì quello che sarebbe stato negli anni successivi il telefono che bisognava avere per essere considerati tecnologicamente “avanti”.

In un mondo di cellulari popolato da Nokia, Ericsson e Motorola, RIM seppe scavarsi la sua nicchia acquistando una fetta abbastanza rilevante del mercato, soprattutto quello aziendale, fatta di messaggi ai colleghi e mail da leggere e inviare, magari scrivendole al volo con una vera tastiera al posto del T9.

Tuttavia sappiamo tutti com’è andata a finire. RIM (poi diventata BlackBerry nel 2013) ha provato a rinnovarsi nel corso degli anni, scalciando per cercare di rimanere a galla, ma finendo per uscire definitivamente dal mercato dei dispositivi mobili nel 2020 dopo il mancato rinnovo del contratto tra lei e TCL.

Adesso a seguito del successo del libro intitolato “La storia mai raccontata della straordinaria ascesa e della spettacolare caduta di BlackBerry” (titolo originale: The Untold Story Behind the Extraordinary Rise and Spectacular Fall of BlackBerry)” scritto da da Jacquie McNish e Sean Silcoff, giornalisti del quotidiano canadese The Globe and Mail verrà realizzato un film. La società canadese Elevation Picture lo distribuirà, portando la storia della società nei cinema per farla conoscere al grande pubblico. Almeno per quanto riguarda la parte narrata nel libro, fino al 2015.

Il regista del film sarà probabilmente Matt Johnson, conosciuto per “Operazione Avalanche" e “Tracers”. Mentre gli attori principali potrebbero essere Jay Baruchel e Glenn Howerton, che nel film interpreteranno i due fondatori e amministratori della società.

Siamo davvero curiosi di vedere se il film sarà all’altezza della fama che il brand BlackBerry è stato in grado di raggiungere, e speriamo che questa operazione dia il via a una nuova ondata di film basati sui fatti storici legati al mondo della tecnologia.

Fonte: Engadget (opens in new tab)