Black Shark 3S: arrivo previsto per il 31 luglio con Snapdragon 865+

Lo scorso marzo Black Shark, la divisione gaming di Xiaomi, ha annunciato il lancio di due smartphone equipaggiati con il chipset Snapdragon 865, ovvero Black Shark 3 e Black Shark 3 Pro.

Poco dopo, per l'esattezza la prima settimana di luglio, Qualcomm ha presentato il nuovo chipset Snapdragon 865 Plus, dando il via a dei rumor che ipotizzavano la prossima uscita di una versione di Black Shark 3 equipaggiata con il suddetto processore.

Tali voci sono state ulteriormente alimentate da alcune affermazioni del SEO di Black Shark, Luo Yuzhou, per poi essere confermate dall'odierno annuncio dell’azienda cinese, che ha indicato il 31 luglio come data di lancio per Black Shark 3S.

La presentazione è stata annunciata con un poster dedicato a Black Shark 3S che riporta la data di lancio fissata per il 31 luglio alle 3PM (orario locale).

(Image credit: My Smart Price)

Per ora non abbiamo dati certi sulle specifiche tecniche del telefono, ma sappiamo che non si tratterà di un nuovo modello, bensi di un’edizione aggiornata di Black Shark 3 Pro.

Il design dovrebbe essere lo stesso e gli aggiornamenti più rilevanti riguarderanno il lato hardware, in particolare il nuovo processore Snapdragon 865 Plus e lo schermo S-AMOLED che, in questa versione, dovrebbe supportare una frequenza di aggiornamento più elevata. Alcune voci parlano anche di un aumento in termini di RAM, che passerebbe da 8/12GB a 16GB, in linea con alcuni modelli offerti dalla concorrenza.

Fonte: Gizmochina