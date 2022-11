Black Friday, monitor gaming LG UltraGear 27" QHD in super sconto

LG 27GP850 UltraGear a 549€ 371€ (Si apre in una nuova scheda)

Monitor gaming da 27", pannello Nano IPS con risoluzione QHD 2560x1440, tempo di risposta 1m, compatibile con G-Sync e FreeSync, 180Hz. Dotato di tecnologia Flicker Safe e Anti Glare, supporta la gamma HDR 400.

Modello che nasce per il gaming ma grazie a una buona gamma di colore e alla modalità Low Blue-Light si presta molto bene anche per lavorare. Ottimo per vedere contenuti in alta risoluzione o per utilizzare app di editing grazie alla modalità multi tasking che consente di suddividere lo schermo in più porzioni.