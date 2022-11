Black Friday Amazon: una valanga di SSD NVMe PCIe 4.0 super scontati

Manca ancora una settimana al Black Friday 2022, ma su Amazon sono già disponibili delle offerte molto interessanti. Oggi si apre ufficialmente la settimana del Black Friday Amazon, periodo ricco di offerte e sconti su un'ampia selezione di prodotti di ogni genere.

Iniziamo subito con questa offerta su alcuni dei migliori SSD NVMe PCIe 4.0 sul mercato. Ci sono modelli Samsung e Western Digital (tra i più veloci) da 1 a 2 TB, con dissipatore (heatsink) o senza, e gli sconti sono davvero rilevanti. In pratica potete avere questi drive al miglior prezzo di sempre, abbiamo verificato per voi.

Più avanti nell'articolo troverete alcuni dettagli tecnici, leggete fino in fondo.

(Si apre in una nuova scheda) SSD Western Digital Black SN850X NVMe M.2 da 1TB (Si apre in una nuova scheda) a 114,69€ invece che 163,00 € (senza dissipatore)



(Si apre in una nuova scheda) SSD Western Digital Black SN850X NVMe M.2 da 2TB (Si apre in una nuova scheda) a 210,19€ invece che 304,73 € (senza dissipatore)

(Si apre in una nuova scheda) SSD Western Digital Black SN850X NVMe M.2 da 1TB (Si apre in una nuova scheda) a 135,09€ invece che 170,76 € (con dissipatore)



(Si apre in una nuova scheda) SSD Western Digital Black SN850X NVMe M.2 da 2TB (Si apre in una nuova scheda) a 221,99€ invece che 336,49€ (con dissipatore)



Posso montarli ovunque?

Questi drive possono essere montati su qualsiasi computer recente dotato di slot M.2 sulla scheda madre. Possono essere usati come dischi di avvio per il sistema operativo oppure anche solo come contenitore di dati, anche se per la loro natura veloce sono perfetti per installarci il sistema operativo.

Cosa vuol dire PCI-e 4.0?

Questi drive supportano il protocollo PCI-e 4.0, due volte più veloce rispetto al vecchio PCI-e 3.0. Ciò significa che i drive trasferiranno i dati molto più in fretta. Funzioneranno anche se la vostra scheda madre non è aggiornata all'ultima tecnologia PCI-e, tuttavia in questo caso avranno una velocità di trasferimento di picco ridotta.

Con dissipatore o senza?

Gli SSD ultra veloci tendono a scaldarsi durante il trasferimento dati e pertanto è necessario installare un dissipatore sopra di essi, oppure scegliere un modello "heatsink" che ha un dissipatore integrato. Se siete nel dubbio su quale versione acquistare dovete verificare se sulla vostra scheda madre sono presenti i cosiddetti "shield". Le schede più economiche non li hanno, pertanto dovrete comprare un SSD dotato di dissipatore. In caso contrario potete prendere il modello senza dissipatore e poi usare lo shield della scheda madre. Ricordatevi che non potete usare un SSD con dissipatore e lo shield contemporaneamente. Inoltre è meglio non lasciare un SSD NVMe senza dissipatore, potrebbe rovinarsi.

