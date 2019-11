Black Friday 2019: gli account Twitter da seguire per le migliori offerte

Il Black Friday 2019 e il Cyber Monday si stanno avvicinando e sicuramente starete aspettando l'offerta giusta per l'acquisto di un prodotto. Ora è il momento di prepararsi alla marea di offerte in arrivo per il Black Friday.

Ma quindi, come prepararsi per il Black Friday? Ci sono molti modi per approfittare al massimo di questo periodo di grandi sconti, e uno di questi è accertarvi di sapere dove guardare.

Questo significa che non dovete aspettarvi di accendere il computer durante il periodo delle offerte e sperare di trovare subito tutti i migliori sconti. Ed è qui che entrano in gioco i social network.

Grazie a Twitter sarà facile creare una lista di tutti gli account più importanti e tenerli monitorati per approfittare dei migliori sconti del Black Friday. Vi mostreremo come potete farlo, e vi suggeriremo i migliori account da seguire.

Come creare una lista di Twitter per il Black Friday

Il modo migliore per raccogliere gli account per le offerte del Black Fridat 2019 in un unico posto e in formato digitale è creare una lista. In questo modo sarà facile controllarli regolarmente in una volta sola.

Seguite questi semplici step per creare una lista di Twitter con tutti gli account che volete seguire per il Black Friday 2019.

Dalla pagina Home di Twitter cliccate sul pulsante 'Liste'. Selezionate la voce 'Crea una lista' se ancora non ne avete una, oppure l'icona 'Page+' in alto a destra. Date un nome alla lista. Noi vi consigliamo 'Black Friday 2019', ma potete scegliere. Potete anche aggiungere una descrizione alla lista.

(Image credit: Natee Meepian / Shutterstock.com)

Ora avete la vostra lista per le offerte del Black Friday 2019 e potete aggiungere tutti gli account che twitteranno le migliori offerte. Una volta aggiunti, potete vedere il vostro feed cliccando sulla lista dal menu.

Se avete bisogno di una mano per aggiungere gli account Twitter alla vostra lista del Black Friday, seguite queste istruzioni:

Trovate i profili che volete seguire. Vi daremo dei suggerimenti tra poco. Sul profilo, non cliccate il pulsante Segui. Selezionate invece il pulsante con i tre puntini che trovate accanto. Cliccate sulla prima opzione 'Aggiungi/rimuovi dalla lista' per visualizzare tutte le vostre liste. Selezionate la lista a cui volete aggiungere il profilo, in questo caso la lista Black Friday 2019.

Perfetto! Ora siete pronti per il Black Friday 2019 con la vostra lista Twitter. Se vi servono alcune dritte, qua sotto troverete un elenco degli account Twitter che propongono le migliori offerte nel periodo del Black Friday.

Le migliori pagine Twitter da seguire per il Black Friday 2019

Questi sono gli account che vale la pena seguire per prepararsi al Black Friday e al Cyber Monday.

TechRadar e TechRadar Deals

(Image credit: Future)

Naturalmente il primo account da seguire dovrebbe essere TechRadar (tranquilli, siamo assolutamente imparziali!).

Ci impegneremo per aggiornarvi in tempo reale su tutte le migliori offerte del Black Friday, monitorando i vari rivenditori per consigliarvi su come risparmiare e fare affari. Potete fidarvi di noi, vi consiglieremo solo le offerte migliori.

Potete seguire l'account principale di TechRadar @techradare il nostro account riservato alle offerte @TRdeals.

Euronics

(Image credit: Euronics)

Euronics è un colosso elettronico che offre tra i migliori sconti in Italia, sicuramente da tenere sott'occhio in vista del Black Friday.

Per rimanere aggiornati in tempo reale sugli sconti proposti, seguite la pagina Twitter @EuronicsItalia.

MediaWorld

(Image credit: MediaWorld)

Uno dei rivenditori di spicco da tenere controllato quando il Black Friday si avvicina è MediaWorld, e sicuramente potrete risparmiare su una vasta gamma di prodotti.

Per rimanere aggiornati sulle migliori offerte in occasione del Black Friday potete seguire la pagina Twitter @Media_World.

Unieuro

(Image credit: Unieuro)

Unieuro è una delle aziende che offre buoni prezzi tutto l'anno, ma è in occasione del Black Friday che potrete approfittare dei migliori sconti.

Per rimanere sempre aggiornati in tempo reale vi consigliamo di seguire la pagina Twitter @UnieuroNews.

Amazon

(Image credit: Ken Wolter/Shutterstock)

Il periodo dedicato agli sconti di Amazon è l'Amazon Prime Day, ma sicuramente ci saranno delle ottime offerte anche per il Black Friday 2019, anche per i prodotti più recenti.

Potete seguire gli sconti che proporrà Amazon per l'Italia nelle prossime settimane tramite l'account @AmazonIT.