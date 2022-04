Basket NBA 2022 streaming gratis, come guardare i playoff

Aprile vede l'inizio dei playoff del torneo di basket NBA 2022, il campionato statunitense amato in tutto il mondo.

Dopo le 82 partite per la Regular Season, ci avviamo verso le fasi finali del torneo di pallacanestro nordamericano, che da aprile a giugno vedranno impegnate le squadre qualificate della West e della East Conference, attraverso le fasi che porteranno poi allo scontro finale fra le due finaliste.

Vi ricordiamo che la regular season è terminata l'11 aprile.

Guardate i Playoff NBA 2022 in diretta streaming Date dei playoff: dal 16 aprile al 19 giugno 2022 Location: varie sedi negli Stati Uniti d'America Streaming GRATIS: NBA League Pass in prova gratuita (Europa inclusa!) Altri modi per guardare: Sky, Now Per guardare ovunque siate: NordVPN, 100% sicura

Per gli appassionati di basket e i tifosi dell'NBA, questa è la fase cruciale di tutto il campionato. Infatti, le 16 squadre qualificate ai playoff si contenderanno uno dei due posti in finale, dunque ci aspettiamo delle partite a dir poco spettacolari.

Come guardare i Playoff dell'NBA 2022 in streaming anche gratis

Per poter seguire i Playoff dell'NBA 2022 in streaming, purtroppo non esiste una soluzione gratuita al 100%, che vi consenta di seguire tutti gli incontri che vanno da aprile a giugno 2022.

Tuttavia, potrete usufruire della prova gratuita di 7 giorni dell'NBA League Pass, il servizio streaming ufficiale dell'NBA, disponibile anche in Italia. Dunque, scegliendo con cura le date di partenza, potreste guardare alcune delle partite dei vostri beniamini senza spendere un euro.

In ogni caso, le opzioni di abbonamento sono interessanti e, spendendo relativamente poco, potrete godervi tutte le partite.

Ci sono altre due alternative per seguire i Playoff NBA 2022, come vi diciamo subito qui sotto.

NBA League Pass è il servizio di streaming ufficiale della National Basketball Association. Oltre alla prova gratuita, potrete scegliere diversi piani: - League Pass Premium, a €79,99. Vi permette di seguire tutte le partite in diretta su due dispositivi contemporaneamente. - League Pass, a €54,99. Guarderete tutte le partite in diretta su un dispositivo solo, con diversi extra interessanti come l'archivio delle partite già disputate da riguardare on-demand. Non vi trovate in Europa? Potrete godervi NBA League Pass e tutti gli altri servizi a cui siete abbonati ovunque vi troviate grazie a una VPN di qualità.

Sky TV + Sky Sport è un altro modo per seguire le partite dell'NBA 2022. In questo momento, è attiva la promo Sky Sport - Show - Serie TV a €30,90 al mese per 18 mesi anziché €45. Il vantaggio è che potrete seguire molti altri eventi sportivi e seguire diverse serie TV esclusive.

Il Pass Sport di Now consente di seguire l’NBA in streaming, ma anche molti altri sport, calcio incluso. E dato che si tratta della piattaforma di streaming di Sky, avrete accesso a tutte le partite NBA, Playoff 2022 inclusi. Al momento, il Pass Sport è in promozione a €9,99 al mese anziché €14,99 per il primo mese.

Come guardare i Playoff NBA 2022 in diretta streaming all'estero

Se vi trovate all'estero o se il vostro Paese non prevede alcuna opzione per guardare l'evento, potete usare una VPN per connettervi attraverso una località in cui è possibile guardare i Playoff NBA 2022 online proprio come da casa.

Le VPN sono la soluzione ideale, dato che vi permettono di cambiare indirizzo IP e di connettervi ai vostri servizi come se ciò avvenisse dal vostro Paese di residenza. La facilità d'uso e l'efficacia di questi servizi potrebbero stupirvi.

Quali squadre si sono qualificate per i Playoff NBA 2022?

Al termine della Regular Season, le squadre qualificate per i Playoff 2022 sono 12:

Eastern Conference (in ordine di classifica):

Miami Heat

Boston Celtics

Milwaukee Bucks

Philadelphia 76ers

Toronto Raptors

Chicago Bulls.

Western Conference (in ordine di classifica):

Phoenix Suns

Memphis Grizzlies

Golden State Warriors

Dallas Mavericks

Utah Jazz

Denver Nuggets



Poi ci sono quattro squadre che nelle due Conference occuperanno il settimo e ottavo posto. Dunque, le squadre che potrebbero andare ai Playoff tramite spareggio sono le seguenti:

Eastern Conference: Brooklyn Nets, Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks e Charlotte Hornets

Western Conference: Minnesota Timberwolves, Los Angeles Clippers, New Orleans Pelicans e San Antonio Spurs

Purtroppo, tra gli eliminati, ci sono anche i Los Angeles Lakers.

Abbiamo testato e recensito VPN nel rispetto della normativa vigente e prettamente per scopi ricreativi, ad esempio:

1. Accedere a servizi di altri Paesi (nel rispetto dei termini e delle condizioni del servizio cui si accede);

2. Proteggere la propria sicurezza e aumentare la propria privacy online;

Non supportiamo in alcun modo utilizzi illegali o fraudolenti dei servizi VPN.

L’utilizzo di VPN per accedere a contenuti pirata non è in nessun modo approvato da Future Publishing.