Basket NCAA 2021 in streaming gratis, come guardare l'evento March Madness

Dopo un anno dal primo annullamento nella storia causato dal COVID-19, torna il March Madness, l'evento annuale più importante del basket NCAA negli Stati Uniti.

Ecco qui come poter guardare in streaming tutte le partite del torneo di basket della NCAA, continuate a leggere per sapere tutto quello che vi serve.

Guardate il March Madness 2021 in diretta streaming Date del torneo: dal 18 al 5 aprile Dove si tiene il March Madness? In varie sedi in Indiana Streaming in diretta globale GRATUITO: ESPN Player in prova gratuita (Europa inclusa!) Per guardare da qualunque angolo del globo: scegliete la migliore VPN per TechRadar, 100% senza rischi

Per tutti gli appassionati della lega del basket universitario della NCAA, questo è il momento più importante dell'anno. Il torneo del March Madness è amatissimo dai tifosi e le sue 67 partite sono sempre attese e seguitissime.

Seguite la nostra breve guida qui sotto per scoprire come guardare in diretta streaming tutti i match della NCAA, online e da ovunque vi troviate. Potrete anche guardare alcuni incontri del March Madness in modo gratuito, se vi trovate in Europa.

Come guardare il March Madness 2021: diretta streaming degli incontri di basket NCAA con ESPN Player

Potrebbe stupirvi il fatto che la lega NCAA goda della stessa popolarità del torneo NBA, eppure è proprio così! Se volete scoprire il perché di tutto questo amore o se siete cittadini statunitensi all'estero e sentite la mancanza di uno dei vostri sport nazionali, potete iscrivervi al servizio ESPN Player , disponibile in Europa al prezzo di €11,99 al mese dopo la prova gratuita oppure €79,99 all'anno.

Potrete godervi ogni singola azione del March Madness e tantissimi altri eventi sportivi.

Ma l'aspetto più interessante, come vi dicevamo è che potete provare GRATIS ESPN Player per 7 giorni , per vedere se vi piace o meno e questo è il modo migliore (e 100% legale) per godervi un po' del March Madness NCAA gratis questo mese.

ESPN Player è il gigante dello streaming degli eventi sportivi. Costa €11,99 al mese e offre una prova GRATUITA di 7 giorni, così potrete godervi un paio di partite senza sborsare un centesimo. Non vi trovate in Europa? Potrete godervi ESPN Player e tutti gli altri servizi a cui siete abbonati ovunque vi troviate grazie a una VPN di qualità.

Come guardare NCAA March Madness in diretta streaming all'estero

Se vi trovate all'estero o se il vostro Paese non prevede alcuna opzione per guardare l'evento, potete usare una VPN per connettervi attraverso una località in cui è possibile guardare il March Madness online proprio come da casa.

Le VPN sono la soluzione ideale, dato che vi permettono di cambiare indirizzo IP e di connettervi ai vostri servizi come se ciò avvenisse dal vostro Paese di residenza. La facilità d'uso e l'efficacia di questi servizi potrebbero stupirvi.

ExpressVPN - la migliore VPN al mondo

Fra le tante VPN che abbiamo testato, ExpressVPN è la nostra prima scelta, grazie alle sue caratteristiche come velocità, facilità d'uso e funzioni di sicurezza. Inoltre è compatibile con quasi tutti i dispositivi di streaming, fra cui Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox e PlayStation, nonché gli smartphone Android e Apple. Se vi iscrivete ora al piano annuale, otterrete 3 mesi extra 100% GRATIS. E se cambiate idea entro i primi 30 giorni, potrete usufruire senza problemi della garanzia soddisfatti o rimborsati. - Provate ExpressVPN al 100% senza rischi per 30 giorni

Abbiamo testato e recensito VPN nel rispetto della normativa vigente e prettamente per scopi ricreativi, ad esempio:

1. Accedere a servizi di altri Paesi (nel rispetto dei termini e delle condizioni del servizio cui si accede);

2. Proteggere la propria sicurezza e aumentare la propria privacy online;

Non supportiamo in alcun modo utilizzi illegali o fraudolenti dei servizi VPN.

L’utilizzo di VPN per accedere a contenuti pirata non è in nessun modo approvato da Future Publishing.