Axiomtek annuncia un nuovo computer su singola scheda e dotato di grafica Radeon Vega

Axiomtek ha annunciato nel mese di maggio un nuovo computer su singola scheda (SBC), che porta il nome di CAPA13R. Che un computer intero potesse essere integrato in una singola scheda, non è più una novità da molto tempo. La presenza di una APU AMD Ryzen, però, è un dettaglio che può far la differenza per chi da quel computer volesse trarne anche delle prestazioni grafiche. Poiché hanno il medesimo formato compatto, è quasi scontato che andrà in competizione diretta con l’ormai noto Raspberry Pi.

L’APU integrata potrà essere scelta tra AMD Ryzen V1605B che porta in dote Radeon Vega 8 oppure Ryzen V1807B con Radeon Vega 11, in grado di offrire prestazioni grafiche quasi raddoppiate. La grafica integrata lo rende ideale per applicazioni più intense, come il rendering 3D e la registrazione di flussi video.

CAPA13R è lunga circa 9 cm e paragonabile alle dimensioni di Raspberry Pi.

Utilizza per il collegamento alla rete una porta ethernet integrata, ma può anche montare un adattatore per collegarsi tramite WiFi. Per questo scopo è presente uno slot M.2 E, mentre l’altro slot M.2 B rimane disponibile per collegare un dispositivo di archiviazione.

La SBC di Axiomtek mette a disposizione diverse possibilità per l’output video, ossia due porte HDMI, una DisplayPort e un'interfaccia LVDS. Le APU Ryzen offrono anche il supporto per un massimo di 16 GB di RAM su singola SO-DIMM DDR4.

Per funzionare infine, è richiesto un alimentatore a 12V. Sarà possibile ordinare CAPA13R sul sito del produttore, ma il prezzo non è al momento noto.