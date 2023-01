Audi Activesphere EV, auto elettrica con l'anima offroad

Audi ha presentato il suo ultimo concept car, l'Activesphere EV, un crossover progettato per l'uso fuoristrada con un sottoscocca robusto, una sospensione sollevabile e opzioni per trasportare attrezzature sportive.

Il veicolo presenta un design da berlina ma con caratteristiche da fuoristrada, come ad esempio la possibilità di trasformare la parte posteriore in un'area di carico per biciclette elettriche.

Inoltre, l'Activesphere EV offre un sistema di guida autonoma avanzato, con l'occupante che può utilizzare occhiali di realtà aumentata per visualizzare dati sulle prestazioni del veicolo e controllare l'infotainment e l'assistente virtuale. Il cruscotto e il volante si sollevano in posizione solo quando l'utente decide di prendere il controllo del veicolo, evidenziando l'idea che la guida autonoma sarà la modalità principale di utilizzo del veicolo.

Audi non ha fornito molte specifiche tecniche per l'Activesphere EV, poiché si tratta solo di un concept, ma ha dichiarato che la batteria da 100 kWh può essere caricata dal 5% all'80% in soli 25 minuti. L'autonomia dichiarata è di circa 600 km, ed è presente una ricarica rapida da 270 kW.

L'Activesphere EV è solo l'ultimo di una serie di concept di Audi che mirano a mostrare la loro visione dell'automobilismo del futuro, senza alcuna intenzione di produrli in serie. Tuttavia, con Audi che prevede di espandere drasticamente la sua offerta di veicoli elettrici entro il 2026, non si può escludere che alcune delle caratteristiche dell'Activesphere EV possano influire sui futuri modelli di produzione.