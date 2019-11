Asus ROG Zephyrus S, svelato all'IFA 2019 il laptop con uno schermo da 300Hz

Asus sta proponendo qualcosa di nuovo nel suo nuovo laptop ROG Zephyrus S annunciato durante l'IFA 2019.

Si tratta di uno schermo da 300fps per un'esperienza di gioco estremamente fluida, che sarà disponibile sul ROG Zephyrus S GX701 da ottobre, per poi arrivare anche sugli altri laptop ROG, come il ROG Zephyrus S GX502 e Strix.

300Hz è un nuovo limite per la velocità di aggiornamento di uno schermo. In questo momento moltissimi professionisti esport stanno già usando schermi da 240Hz e 300Hz potrebbe diventare il nuovo paradigma. Contemporaneamente Acer sta aumentando la frequenza di aggiornamento anche in altri laptop, come il Predator Triton 500.

Per riuscire a sfruttare a pieno i 300Hz dello schermo, il ROG Zephyrus S GX701 include una Nvidia GeForce RTX 2080 a 1,230MHz che potrà funzionare in Modalità Turbo a 100W. L'Asus ROG Zephyrus S GX502 avrà invece una RTX 2070. Entrambi i modelli supporteranno il G-Sync e potranno entrare in modalità di risparmio energetico Nvidia Optimus se necessario.

Non abbiamo la lista completa delle specifiche, ma sappiamo che il GX502 includerà un Intel Core i7-9750H di 9a generazione, fino a 32GB di RAM e un SSD PCIe NVM, scommettiamo che il GX701 non sarà da meno.

Non solo giochi

Non saranno solamente i giocatori a trarre vantaggio dall'hardware estremamente potente della gamma ROG Zephyrus S. Anche i content creator potranno sfruttare tutta la potenza di queste macchine per editare video, foto e per lavori di graphic design. Proprio per questo scopo Asus calibra i propri monitor in modo da rispettare gli standard Pantone, rendendoli adatti anche per i content creator.

Anche gli schermi Full HD e IPS della gamma ROG Zephyrus M vantano la certificazione Pantone, ma al contrario della serie S non supportano il G-Sync. Molti laptop ROG Strix G hanno una copertura dello spazio colore sRGB del 100%, rendendoli adatti per lavori di design, oltre che al gaming.

Asus ha parlato anche della certificazione DisplayHDR 400 che dovrebbe essere presente sulle edizioni speciali di Zephyrus S GX531 e GX701, e si potrebbe trattare del primo laptop con local dimming in un HDR.

Sfortunatamente non è stata comunicata nessuna informazione riguardante il prezzo, ma solo che la data di rilascio dell'Asus ROG Zephyrus S GX701 da 300Hz è prevista in ottobre.

