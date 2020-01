Asus ExpertBook B9450: un portatile da lavoro con la potenza di Project Athena

Asus ha presentato il suo nuovo portatile business di punta in occasione del CES 2020 in corso a Las Vegas.

Il nuovo ExpertBook B9450 è concepito per essere utilizzato in ambito lavorativo da coloro che non vogliono rinunciare a caratteristiche quali potenza e portabilità. Per raggiungere tali obiettivi, Asus ha equipaggiato la sua workstation con un hardware di ultima generazione racchiuso in un corpo robusto e leggero.

Con uno spessore di appena 14,9mm e un peso di 866g, ExpressBook B9450 è un campione di portabilità e si può inserire agevolmente in una borsa a tracolla o in uno zaino, oltre ad avere un’autonomia di circa 24 ore con una singola carica.

Potenza e portabilità

Il display Full HD da 14 pollici è ospitato all’interno di un corpo composto da una lega di magnesio e litio che vanta un livello di resistenza militare in grado di garantire un’elevata resistenza a temperature estreme, sabbia, polvere e ambienti con umidità superiore al 95%.

All’interno è possibile inserire fino a 6GB di memoria LPDDR3, mentre per l’archiviazione è presente un SSD PCIe 3.0 da 2TB, il tutto supportato da processori Intel Core i7 di decima generazione.

In aggiunta ExpertBook B9450 possiede la certificazione Intel Project Athena che ne indica la predisposizione ad un utilizzo “in movimento”, con una durata della batteria ottimizzata per chi lavora durante gli spostamenti. In caso ci sia bisogno di connettere il portatile ad una presa di corrente, il supporto per la ricarica rapida consente di ricaricare la batteria del 60% in soli 39 minuti.

Per quanto riguarda la connettività, ExpertBook B9450 supporta le connessioni Wi-Fi 6, dispone di una porta HDMI in formato pieno per consentire di aggiungere monitor esterni, insieme a due porte Thunderbolt 3, una USB 3.2, un connettore per le cuffie e una porta micro HDMI per connettere il cavo Ethernet. Come di consueto l’audio è stato affidato a degli altoparlanti Harmon Kardon e ci sono ben quattro microfoni integrati per le videoconferenze.

Asus ExpertBook B9450 sarà disponibile dal primo trimestre 2020 ma, per ora, non abbiamo informazioni sul prezzo di listino.