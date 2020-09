Asus, 5 nuovi Chromebook ideali per la scuola e molto economici

Asus ha presentato i nuovi Chromebook per il 2020. Si tratta di cinque nuovi modelli, tutti equipaggiati con Chrome OS e diversi per design e specifiche. Al di là dei dettagli tecnici, è interessante il fatto che Asus, da sempre tra i marchi presenti nelle nostre liste dei migliori portatili, ha deciso di portare ben cinque nuovi modelli ChromeOS in Italia, annunciandolo con un comunicato stampa.

Forse questo è un segnale che i tempi sono maturi anche in Italia per Chrome OS? Sembra che Asus ne sia convinta, o se non altro che si stia preparando a una prossima "esplosione" di questi dispositivi.

Noi di Techradar affermiamo da tempo che i Chromebook sono già computer eccellenti per l'uso a casa, per gli studenti e volendo anche per un buon numero di contesti lavorativi. Non vediamo l'ora di provare questi nuovi modelli Asus, e di scoprire se sono abbastanza validi da entrare nella nostra lista dei migliori Chromebook.

(Image credit: Asus)

ASUS Chromebook C223

Un piccolo notebook da 11,6" con sistema operativo Chrome OS a Google Play Store (su Chrome OS funzionano anche le app Android). Pesa meno di un Kg è la CPU Intel dual-core non è di quelle che impressionano per velocità. Ma il prezzo contenuto lo rende una scelta interessante per molti possibili consumatori.

Non per questo bisogna rinunciare a due porte USB-C e porta USB-A, nonché uno slot per carte microSD. Sarà disponibile a fine settembre per €269.

ASUS Chromebook C423

All'interno di questo Chromebook Asus troviamo un processore Intel PentiumN4200, leggermente più potente del modello precedente - ma siamo sempre in fascia bassa. Il touchscreen da 14" permette un uso multimediale, mentre il peso ridotto (1,2 Kg) lo rende facile da trasportare.

È già disponibile sullo shop Asus e su Amazon a partire da 299 euro, un prezzo davvero basso per un computer portatile pronto per servire studenti e utenti domestici.

ASUS Chromebook C425

Simile al modello precedente, ha un processore leggermente più potente e promette un'autonomia fino a 12 ore. È già in commercio e potete trovarlo a partire da 469 euro su Amazon, con uno sconto di 30 euro sul prezzo di listino.



(Image credit: asus)

ASUS Chromebook Flip C433

Il Flip 433 è un "convertibile", cioè un portatile che si può trasformare in un tablet girando lo schermo di 360 gradi. Ha uno schermo touch da 14" ma l'ingombro di un notebook da 13 pollici. Asus sottolinea la presenza di altoparlanti in grado di offrire un'alta qualità del suono - importante perché questo formato si presta bene all'uso come "piccolo televisore".

Questo modello sarà disponibile tra poco sul sito di Asus e altri negozi online, con un prezzo a partire da €599.

ASUS Chromebook Flip C434

Il Chromebook Flip C434 è il migliore dei modelli presentati oggi da Asus. Siamo lontani dalle meraviglie di design e prestazionali di un Google PixelBook o di un PixelBook Go, ma abbiamo davanti comunque un Chromebook piuttosto notevole, almeno sulla carta.

Propone lo stesso design convertibile del C433 e lo stesso schermo da 14". Offre però un telaio in alluminio a una dotazione leggermente più versatile. Lo si può già acquistare sul sito Asus con prezzi che partono da €699.