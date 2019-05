Apple WWDC 2019: arrivano gli inviti per la presentazione di iOS 13 e macOS 10.15

Anche se sapevamo già il keynote d'apertura della WWDC 2019, abbiamo appena ricevuto l'invito per la conferenza annuale per sviluppatori che si terrà in giugno.

Questo significa che il 3 giugno potremo riportarvi gli aggiornamenti riguardanti i nuovi software Apple: iOS 13, macOS 10.15, watchOS 6 e tvOS 13, oltre alle possibili beta di altri software. Inizierà alle 19:00 (ora italiana).

L'invito alla WWDC 2019 non offre molti indizi riguardo il keynote, abbiamo ricevuto solo l'illustrazione della testa di un unicorno dalla quale fuoriesce un'esplosione di pezzi di codici e icone mobile. Qualcuno qui ha un software al posto del cervello.

Oltre alla familiare icona dell'Apple Store, vediamo l'app TestFlight e i loghi del linguaggio di programmazione Swift (dopotutto, si tratta di una conferenza per sviluppatori). Apple potrebbe rivelare più dettagli sul suo servizio Arcade Arcade in questa occasione.

Si parlerà anche di hardware?

I keynote della WWDC Apple hanno esperienze passate contrastanti sull'uscita dei nuovi hardware. L'anno scorso la WWDC era dedicata esclusivamente ai software, ma due annu fa abbiamo visto i nuovi MacBook Pro, i nuovi iPad e la premiere di iMac Pro e HomePod.

La buona notizia è che ultimamente abbiamo visto un aggiornamento delle specifiche di MacBook Pro 2019, ne stiamo aspettando uno per Mac Pro 2019 e abbiamo sentito alcune voci riguardo un economico HomePod 2 a schermo piatto. Quindi speriamo di vedere più che soli software tra poche settimane.

In ogni caso, riporteremo in tempo reale le notizie della WWDC Apple 2019 dal San Jose McEnry Convention Center lunedì 3 giugno tramite liveblog.