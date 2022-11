Apple Watch 7 finalmente in offerta nella versione da 45mm

Il Black Friday 2022 è alle porte e le offerte anticipate continuano ad arrivare a ritmo frenetico.

Finora non siamo riusciti a trovare grandi sconti sugli smartwatch della gamma Apple Watch, ma oggi sono spuntate due offerte su Apple Watch 7 che vale sicuramente la pena di considerare. Come abbiamo imparato negli anni, Apple non propone mai sconti rilevanti sui suoi prodotti e solo nel periodo del Black Friday si riescono a trovare offerte degne di nota.

Lo smartwatch presentato dalla casa di Cupertino nel settembre del 2021 è ancora oggi uno dei migliori in circolazione, anche perché condivide gran parte delle sue specifiche con l'attuale Watch 8.

Come abbiamo visto nel nostro confronto, le differenze tra Watch 7 e Watch 8 sono minime e riguardano alcuni dettagli come la connessione satellitare e il nuovo processore. A livello di design i due modelli sono identici, motivo per cui se volete acquistare un Apple Watch di ultima generazione e risparmiare qualcosa sul prezzo d'acquisto, Watch 7 rappresenta un'opzione validissima.

(Si apre in una nuova scheda) Apple Watch 7 45mm GPS + Cellulare a 789€ 556,99€ (Si apre in una nuova scheda) Versione top di gamma con quadrante in alluminio da 45mm, connettività GPS + Cellulare, colore rosso. Ideale se volete usare lo smartwatch anche quando non avete lo smartphone con voi. Consente di effettuare e ricevere chiamate, inviare messaggi e gestire le notifiche.