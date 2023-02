Apple supera i 2 miliardi di dispositivi attivi

Apple ha raggiunto un nuovo obiettivo in termini di utenti attivi dei suoi prodotti hardware come iPhone, iPad, Mac e altri: 2 miliardi. Un traguardo che ben sintetizza la crescita del marchio negli ultimi anni.

Solo nel 2016 Apple aveva raggiunto un miliardo di dispositivi attivi, e nel 2020 aveva toccato quota 1,5 miliardi. L'azienda ha venduto benissimo anche nel 2021, nonostante sai stato per tutti un anno di grandi difficoltà per via dei problemi di approvvigionamento e produzione.

Sicuramente il fatto che iPhone sia sempre tra i migliori smartphone, o che i MacBook siano sempre tra i migliori notebook, è sia un sintomo sia una causa di questo ammirevole successo.

Il nuovo record, inoltre, fa da corollario ai risultati trimestrali di Apple, che confermano le eccellenti prestazioni finanziarie dell'azienda.

Il CEO di Apple, Tim Cook, ha dichiarato: "Durante il trimestre abbiamo raggiunto un importante obiettivo e siamo entusiasti di annunciare che ora abbiamo più di 2 miliardi di dispositivi attivi come parte della nostra base installata, in crescita".

La base installata di iOS, macOS e altri prodotti Apple si va a confrontare con i 3 miliardi di dispositivi Android attivi riferiti da Google nel 2021, a cui andrebbero sommati i computer con Windows.