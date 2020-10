Apple Store all'aperto? La nuova proposta anti-Covid per l'acquisto di iPhone 12

Apple vuole espandere un nuovo format di negozio "espresso" anche ai mercati europei e statunitensi, nella speranza che questo aumenti le vendite di iPhone 12.

Apple normalmente mette in vendita i nuovi dispositivi nel periodo pre-festivo caratterizzato dagli acquisti più frenetici, quindi quest'anno sta cercando una soluzione per mitigare gli effetti che la pandemia di COVID-19 potrebbe avere sulla domanda dei consumatori.

In molti hanno scelto di ricevere a casa il nuovo iPhone, ordinandolo dallo store online Apple, da un rivenditore di terze parti o dal loro operatore telefonico. Gli Apple Store comunque in Italia sono aperti e rimangono un canale di vendita molto importante per l'azienda.

Apple Store Express

In un Apple Store i clienti possono sia provare in prima persona gli iPhone prima di decidere quale acquistare, sia ricevere consigli personalizzati per gli accessori più adeguati alle proprie esigenze.

La chiusura dei negozi, prima in Cina e poi nel resto del mondo, ha portato non pochi disagi. In Italia gli store hanno riaperto, introducendo nuove regole per la sicurezza e la salute di tutti.

Apple non ha potuto riaprire con le stesse modalità in tutte le aree del mondo. In alcuni Paesi c'è bisogno di rispettare norme più restrittive. Alcuni store offrono i propri servizi senza permettere ai clienti di entrare, ma solamente consentendo loro di ritirare la merce dall'esterno. Questa misura però non si può applicare nelle grandi città o nei centri commerciali.

Apple quindi per limitare le perdite che potrebbero venire causate dalle nuove restrizioni ha deciso di introdurre dei negozi Apple Express ed espandere la serie di servizi offerti. Gli Apple Express non sono altro che delle specie di "bancarelle" posizionate all'esterno di fronte agli Apple Store, presso i quali i clienti possono prendere appuntamento per ritirare i prodotti e ricevere assistenza tecnica.

Apple pianifica di aprire altri punti vendita Apple Express nelel prossime settimane, in quanto migliorerebbero il livello dei servizi offerti nel pieno rispetto della normativa vigente e limitando i rischi per gli utenti.

