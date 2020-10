Apple potrebbe realizzare un iPhone con schermo doppio migliore dei pieghevoli attuali

With two screens, Apple could make a bigger phone than the iPhone 11 Pro Max

Samsung sembra scommettere molto sugli smartphone pieghevoli e anche altre aziende stanno prendendo in considerazione questo nuovo design, quindi potrebbe essere solo una questione di tempo prima di vedere anche un iPhone pieghevole. Un brevetto appena pubblicato suggerisce però che Apple potrebbe andare in una direzione leggermente diversa.

Il sito Cult of Mac ha individuato un brevetto soprannominato "Sistema con più dispositivi elettronici", che descrive in dettaglio uno smartphone con due schermi che possono essere combinati per creare essenzialmente un unico grande display, un po' come l’LG Dual Screen.

Laddove questo abbia una cornice piuttosto spessa tra il display, l'implementazione di Apple cercherebbe di ridurre al minimo o rimuovere la cornice, facendo sembrare che il dispositivo sia dotato di un singolo schermo.

One of the images from Apple's patent (Image credit: Apple / USPTO)

Questo lo renderebbe molto simile agli altri smartphone pieghevoli come il Samsung Galaxy Z Flip, Samsung Galaxy Fold e Motorola Razr, ognuno dei quali ha solo uno schermo, ma avere due display potrebbe consentire ad Apple di evitare i problemi di affidabilità che affliggono gli attuali modelli.

Lo smartphone pieghevole di Apple potrebbe essere anche più versatile, come se il secondo schermo fosse rimovibile simile a quello di LG, quindi gli utenti potenzialmente potrebbero scegliere se usare lo smartphone a doppio schermo o con un singolo display in qualsiasi momento.

Il design che Apple userebbe non è chiaro, poiché il brevetto descrive molte possibilità, tra cui un design che consente di avere un grande schermo piatto, un po' come il Galaxy Fold, e uno che combina gli schermi ad angolo, simile a un notebook.

Come accade quasi sempre con i brevetti, non dobbiamo prendere queste informazioni con la garanzia che saranno implementate in futuro, poiché la maggior parte di queste idee meravigliose non vengono successivamente realizzate.

Non aspettatevi di vedere presto un iPhone pieghevole a doppio schermo, ma sapevamo già che Apple stava valutando la possibilità di realizzarne uno, quindi potremmo vedere una o addirittura entrambe le soluzioni in futuro. Tuttavia, considerando gli attuali problemi degli smartphone pieghevoli, l’azienda probabilmente attenderà il perfezionamento di questa tecnologia prima di farla debuttare sul iPhone.

Via UberGizmo