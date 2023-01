Ant-Man: Quantumania, un file con i sottotitoli spoilera tutto

Prima è toccato a Eternals, poi a Spider-Man: No Way Home e a Doctor Strange nel Multiverso della Follia; ora è giunto il turno anche per Ant-Man: Quantumania. Il film Marvel di prossima uscita, girato da Peyton Reed con l’attore Paul Rudd nei panni del supereroe, è stato ampiamente spoilerato prima del suo arrivo nelle sale, programmato per il 15 febbraio e successivamente anche sulla piattaforma streaming Disney Plus.

La new entry nella Fase 5 del Marvel Cinematic Universe aveva già subito una rivelazione riguardante la sua trama ad ottobre 2022, ma adesso i leak sono andati oltre: nella pagina Reddit MarvelStudioSpoiler ha così fatto la sua comparsa un file di testo che mostra tutti i sottotitoli di Ant-Man: Quantumania. Tuttavia, il file è stato pubblicato esclusivamente in lingua inglese.

(Image credit: Disney/Marvel Studios)

Sfortunatamente per tutti quelli che non temono spoiler, il post è stato cancellato. Il testo è stato riportato in seguito su in file GDoc che non è sopravvissuto per molto; anche questo, al momento, non è reperibile.

Seppur per poco tempo, qualche fortunato ha avuto l’occasione di “vedere” Ant-Man: Quantumania in anteprima. Certo, si potrebbe argomentare che l’unico risultato ottenuto è stato quello di rovinarsi la visione del film e basta; una considerazione figlia dello stigma che qualsiasi rivelazione è destinata a subire in questo settore: l’etichetta di spoiler.

Che sia uno spoiler è fuori discussione, ma stiamo parlando pur sempre di film in cui è il massiccio uso di effetti speciali dettagliati e di qualità a fare da padrone. Che male potranno mai fare un paio di righe di dialogo?