AMD spoilera Xbox Series X, poi si scusa

Al CES 2020 AMD ha dedicato la maggior parte del proprio tempo ai prossimi processori e alle nuove schede grafiche in arrivo, compresi i processori mobile Ryzen 4000. L'azienda tuttavia ha dedicato qualche momento anche ad altri progetti, sviluppati con i propri partner.

In particolare, AMD ha mostrato quella che dovrebbe essere la parte posteriore della Xbox Series X , in un'immagine dove si vedono due porte USB-C e due HDMI, a suggerire una HDMI passthrough o forse una dedicata all'audio, insieme a una USB 3.0, Ethernet e SPDIF, come riporta Windows Central.

L'immagine della Xbox Series X è falsa, dice Microsoft (Image credit: AMD / Windows Central)

Un sacco di informazioni interessanti, che tuttavia sono state ufficialmente ritrattate. Un rappresentante di AMD ha dichiarato a Stevivor che "le immagini mostrate durante la conferenza di AMD al CES non arrivano da Microsoft e non mostrano con precisione il design o le caratteristiche della console".

AMD ha fatto un passo ulteriore, suggerendo che le immagini in questione sarebbero state prese da TurboSquid.com, un sito che ospita e vede modelli 3D.

La grande rivelazione sarebbe quindi semplicemente un render 3D opera di un appassionato, e pare che dovremo attendere ancora per sapere che cosa ha in serbo Microsoft per la Xbox Series X.