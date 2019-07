AMD Ryzen 9 3900X, i prezzi aumentano per colpa di carenze di magazzino

Se state pensando di prendere un nuovo processore AMD Ryzen 3900X, potreste scoprire che o non è disponibile oppure costa più di quanto pensavate. Al momento infatti solo ePrice lo propone al prezzo ufficiale di €569,99, mentre altrove lo si trova a prezzi molto più alti.

Il problema è che AMD ha distribuito pochi esemplari del 3900X, forse perché non è ancora pronta a produrlo in grandi quantità, o forse semplicemente non si aspettava una domanda così alta per un processore top di gamma.

I negozi che hanno l'AMD Ryzen 3900X a prezzi ragionevoli, offrono la consegna non prima del 2 agosto; e con ogni probabilità arriverà anche più tardi di così. Per la maggior parte di noi non dovrebbe essere un problema, ma se avete bisogno in fretta di un nuovo processore, forse è meglio orientarsi a un modello diverso. Per esempio il Ryzen 5 3700X è fantastico, costa meno ed è più facile da trovare.

Come potete vedere qui sotto, infatti, si riesce a trovare il Ryzen 7 3700X a partire da €300 euro circa, una cifra più ragionevole, con tempi di consegna più sicuri. Ci sono inoltre più venditori, ed è abbastanza sicuro trovarlo a €350 circa.

Dove sono i processori AMD Ryzen?

Come abbiamo visto nella nostra recensione, l'AMD Ryzen 3900X sbaraglia la concorrenza, con punteggi multi-core superiori del 25% all'Intel Core i9-9900K, che ha un prezzo simile. Si capisce chiaramente, quindi, perché i consumatori vogliano comprarlo.

Parliamo però di un processore a 12 core, che non è facile da produrre; è almeno possibile, per non dire probabile, che AMD semplicemente non stia riuscendo a soddisfare la domanda. Molti chip, sicuramente, non superano i test interni e non arriveranno nei negozi.

È una cosa abbastanza normale, visto che non è semplicemente un nuovo processore, ma anche il modello di punta di una nuova generazione, con la nuova architettura Zen 2. Almeno finché non arriverà il Ryzen 9 3950X. Alla fine del 2018 Intel ebbe problemi simili, così gravi che portarono a una riduzione nelle vendite di PC.

Non sappiamo quando la fornitura di AMD Ryzen di terza generazione andrà a regime, o quando i processori saranno facili da trovare al giusto prezzo.