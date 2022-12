AMD RX7000: ok, il prezzo è giusto! Spuntano le varianti XFX su Amazon

Le schede video AMD RDNA 3 sono ormai prossime al lancio e, proprio in questi giorni, sono comparsi dei modelli custom in vendita su Amazon. Gli annunci riguardavano due schede video XFX e includevano il prezzo di vendita, motivo per cui sono stati prontamente rimossi dalla piattaforma.

Tuttavia, il leaker @momomo_us è riuscito a catturare degli screenshot degli annunci e li ha condivisi su Twitter. Nello specifico, le schede video in vendita erano delle AMD RX 7900 XTX e 7900 XT in versione XFX Speedster Merc 310.

pic.twitter.com/H2tedEmu8sDecember 10, 2022 See more

La 7900 XTX Speedster Merc di XFX rappresenta la punta di diamante della serie RX7000 e, stando al prezzo visto su Amazon, dovrebbe costare 1.100 dollari negli Stati Uniti, un centinaio di dollari in più rispetto alla versione vanilla. La 7900 XT, altro modello di fascia alta, viene invece proposta a 979 dollari, ovvero 80 dollari in più rispetto al prezzo di listino del modello standard.

Per i meno informati sull'argomento, la variante standard o vanilla di una CPU rappresenta la versione venduta dal produttore con le specifiche di base, mentre le varianti custom sono delle schede video sviluppate sulla stessa base, ma con velocità di clock e sistemi di raffreddamento superiori che garantiscono prestazioni migliori e, ovviamente, costano di più.

Anche se la differenza di base non è poi così marcata, questi modelli sono predisposti all'overclock e possono raggiungere prestazioni molto più elevate rispetto alle varianti standard.

Analisi: ecco perché i prezzi sono attendibili

Il punto chiave su cui concentrarsi è che la XFX Speedster Merc 310 non è molto più costosa del modello di riferimento, con un aumento del 10% (in realtà del 9% nel caso della 7900 XT).

Questo leak va in direzione opposta rispetto alle voci circolate di recente, secondo le quali le schede RDNA 3 custom sarebbero state molto più costose delle versioni di riferimento.

Al contrario, un aumento di prezzo del 10% sembra ragionevole per i modelli XFX, soprattutto se si considera che la Speedster Merc è una variante di fascia alta, uno dei modelli che, secondo i rumor, avrebbero dovuto avere un prezzo esorbitante (stile RTX 4080, in altre parole).

Naturalmente non sappiamo se questi prezzi si riveleranno corretti, dato che potrebbe tranquillamente trattarsi di un "segnaposto". Detto questo, Amazon è una fonte più affidabile rispetto ad alcuni dei rivenditori europei che lasciano trapelare i prezzi in anticipo e mancano solo un paio di giorni al lancio delle schede grafiche RDNA 3, quindi dubitiamo si tratti di cifre buttate a caso.

Se così fosse, Nvidia avrebbe un motivo in più per ridurre i prezzi della RTX 4080.