AMD presenta la gamma Ryzen Pro dedicata alla sicurezza delle aziende

Dopo il debutto dei suoi processori Ryzen Mobile 4000 , AMD ha annunciato anche il lancio della sua gamma aggiornata di CPU Ryzen Pro.

Questi nuovi processori presentano fino a otto dei più innovativi core Zen 2 e grafica integrata Radeon Vega. Sono inoltre costruiti utilizzando la più recente tecnologia di semiconduttori TSMC con processo produttivo a 7nm.

Ryzen Pro è la serie di AMD progettata appositamente per le aziende, le strutture dedicate ad attività di formazione e istruzione, studi medici o qualsiasi altro ambiente di lavoro che richieda una facile e immediata gestione dei dispositivi.

Questi processori dispongono di particolari funzionalità che normalmente non troveremo nei prodotti consumer AMD, in fase di produzione richiedono infatti una convalida aggiuntiva. Le CPU Ryzen Pro includono anche la tecnologia Memory Guard di AMD, che abilita la crittografia completa quando il sistema si trova in modalità di sospensione per impedire a potenziali aggressori di accedere ai dati utente.

Ryzen Pro 4000

Sono previsti tre processori della serie Ryzen Pro 4000 per dispositivi mobile. Saranno caratterizzati da un TDP di 15 W e la gamma includerà un Ryzen 7 Pro, un Ryzen 5 Pro e un Ryzen 3 Pro.

Queste nuove CPU godono di una serie di miglioramenti rispetto alla precedente generazione della serie Ryzen Pro 3000 , con l’aumento del numero di core integrati e incrementando il livello della microarchitettura con l’utilizzo della stessa quantità di energia.

Questi miglioramenti hanno fatto la differenza in termini di prestazioni, e AMD afferma che la sua nuova serie di processori Ryzen Pro 4000 presenta un aumento del 29% delle prestazioni single-thread, del 132% delle prestazioni multi-thread e del 13% delle prestazioni grafiche. Rispetto a prodotti simili di Intel, i nuovi processori AMD offrono prestazioni migliori del 32% nella creazione di contenuti digitali e nella produttività.

Saeid Moshkelani, vicepresidente senior e direttore generale dell'unità di business AMD, ha fornito ulteriori approfondimenti sui nuovi processori della serie Ryzen Pro 4000 in un comunicato stampa , affermando:

“Con il lancio dei nuovi processori della serie AMD Ryzen PRO 4000, AMD definisce ancora una volta il nuovo standard per l’esperienza PC: dai pc desktop di fascia alta ai notebook da gaming ultra-sottili, e ora anche per i moderni notebook aziendali. Basato sull' innovativa architettura ‘Zen 2’ e sul processo produttivo a 7 nm, la serie AMD Ryzen pensata per il business è pronta per offrire prestazioni avanzate, apposite funzionalità per la sicurezza e l’affidabilità, un’autonomia impressionante e gestibilità avanzata per incrementare in modo significativo le capacità dei notebook ultra-sottili in qualsiasi condizione lavorativa”.