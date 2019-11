Amazon lancia il Back to School solidale

Come tutti gli anni anche questo settembre Amazon presenta una serie di offerte speciali dedicate agli studenti che ricominciano ad andare a scuola, ma non solo a loro!. Si tratta del Back to School, o Ritorno a Scuola, che consente di acquistare non solo i testi scolastici ma anche zaini e attrezzature come computer, tablet e smartphone. Per quanto riguarda i testi scolastici, oltre allo sconto sui libri che arriva al 20%, c'è la possibilità di ricevere un buono acquisto da 5 euro semplicemente mettendo nel carrello altri prodotti per almeno 20 euro.

Ma quest'anno la vera novità rappresenta la possibilità di far donare dalla stessa Amazon una quota di quanto spendete per i libri o anche per i computer a una scuola di vostra scelta. L'iniziativa si chiama Un click per la scuola e richiede che le singole scuole si registrino all'iniziativa per poter avere una percentuale del 2,5% di quanto viene speso. Il tutto senza nessun costo per chi acquista.

Come partecipare

Per partecipare all'iniziativa promossa da Amazon è necessario per prima cosa collegarsi al sito Un click per la scuola e quindi scegliere l'istituto che volete sia il beneficiario tra quelli che si sono iscritti all'iniziativa. Se la scuola che vi interessa non è presente tra quelle in elenco potrete chiedere direttamente alla segreteria scolastica di iscriversi collegandosi all'Area scuole di Amazon.

Una volta confermata la scuola potrete accedere normalmente ad Amazon da questa stessa pagina e il corrispettivo del 2,5% su tutti gli acquisti verrà donato in automatico.