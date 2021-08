Amazon Fire TV Stick Lite non è mai stato cosi conveniente

Amazon Fire TV Stick Lite è un dispositivo compatto, pratico e super conveniente che vi consente di accedere a migliaia di contenuti in streaming. Collegando Fire TV Stick Lite al vostro TV otterrete l'accesso a una miriade di App come Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, Now, DAZN, Mediaset Play Infinity, e RaiPlay.

Se siete iscritti a Amazon Prime o a un'altra piattaforma streaming a pagamento potete visualizzare tutti i contenuti della libreria e visualizzarli in formato Full HD. Anche in caso non disponiate di un abbonamento, sarete comunque in grado di guardare migliaia di film, serie e programmi TV gratutiti su RaiPlay e YouTube.

Come se non bastasse, il telecomando Fire TV Stick Lite include il supporto per Alexa e vi consente di utilizzare i comandi vocali per navigare all'interno delle app e scegliere i contenuti da visualizzare.

L'installazione è semplicissima: basta inserire Fire TV Stick Lite nell'ingresso USB della vostra Smart TV per iniziare a utilizzarlo da subito.

Grazie all'offerta Amazon potete portarvi a casa FIre TV Stick con telecomando Alexa integrato alla modica cifra di 19,99€.

