Nuovi Amazon Echo, meglio aspettare il Black Friday?

Il nuovo Amazon Echo Dot con l'orologio è lo smart speaker che tutti vorrebbero nel loro appartamento. È un piccolo oggetto di design, con un buon suono e l'assistente vocale Alexa integrato, e ora anche con un orologio a LED.

Ha un prezzo di partenza intrigante, ma bisogna considerare che sicuramente sarà disponibile a un prezzo scontato per il Black Friday 2019.

Amazon taglia sempre i prezzi dei suoi speaker Echo per il Black Friday. In effetti, tutte le serie Amazon di prodotti tecnologici generalmente subiscono un ribasso dei prezzi a partire da metà novembre fino a inizio dicembre.

Alla luce di tutto questo, c'è chi preferisce fare i suoi acquisti più importanti su Amazon in periodi specifici, ad esempio in occasione dell'Amazon Prime Day o, per l'appunto, del Black Friday e Cyber Monday.

Echo Dot con orologio Il nuovo Amazon Echo Dot integra un orologio ed è perfetto per il comodino, la scrivania e qualsiasi angolo della casa.Vedi offerta

Amazon Echo Studio Il nuovo Amazon Echo Studio è uno smart speaker di nuova generazione, che include la compatibilità con Alexa per controllare la propria casa con i comandi vocali. Lo potete prenotare a 199 euro. Vedi offerta

Tutto quello che c'è da sapere sui nuovi Amazon Echo 2019

Cosa succede tra due mesi?

La data del Black Friday 2019 è il 29 novembre, e di conseguenza la data del Cyber Monday per quest'anno è spostata al 2 dicembre, più avanti rispetto al solito. Mancano poco più di due mesi a partire da oggi.

Tra due mesi l'acquisto di Amazon Echo Dot con l'orologio sarà più conveniente (Image credit: Future)

Conviene sempre aspettare il momento giusto per fare acquisti tecnologici su Amazon. Il Prime Day o il Black Friday non sono mai così lontani: se ci pensate, il Prime Day 2019 era solo due mesi fa. Il periodo più lungo è di sette mesi, quando bisogna aspettare da gennaio e luglio per le prossime offerte.

Vi consigliamo di resistere alla tentazione e aspettare l'appuntamento con il Black Friday il 29 novembre. Non sappiamo ancora per certo quali prodotti saranno scontati, ma sicuramente possiamo scommettere sui prodotti Amazon Echo.