Akira, versione Blu-Ray 4K in arrivo l'anno prossimo

A Los Angeles, nel corso dell'Anime Expo, è stato annunciato che Akira, famosissimo film di animazione giapponese a cura di Katsuhiro Otomo, verrà pubblicata in Blu Ray 4K.

Si tratta di un'edizione rimasterizzata convertita in 4K HDR a partire dal master da 35 mm, con audio a 192 KHz sfruttando Dolby TrueHD.

Va detto che quest'edizione sarà innanzitutto pubblicata in Giappone il 24 aprile 2020 e poi arriverà negli USA. Ancora non sappiamo nulla su un'eventuale versione per il mercato Italiano.

Sempre nel corso dello stesso evento, è stata annunciata Orbital Era, una nuova opera di animazione che seguirà le avventure di alcuni ragazzi su una colonia spaziale in costruzione.

In ultimo ricordiamo che per il futuro è previsto un nuovo progetto basato su Akira che sarà una sorta di sequel, per la gioia di tutti gli appassionati.