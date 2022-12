Air Alert ora ha la voce di Luke Skywalker

L’applicazione Air Alert, sviluppata dall’azienda di sistemi di sicurezza con sede a Kiev Ajax Systems, è disponibile ormai da tempo per smartphone, iPhone e altri dispositivi Android e iOS. La sua funzione è quella di fornire informazioni alla popolazione circa gli stati di allerta dichiarati nella propria area geografica e non richiede alcuna registrazione.

In un recente aggiornamento, l’azienda ha incluso una versione inglese del proprio software con una piccola ciliegina sulla torta. Le comunicazioni vocali dell’app avranno la voce di Mark Hamill, l’attore che interpretò il personaggio di Luke Skywalker nella trilogia originaria, e non solo, della saga di Guerre Stellari di George Lucas.

Air Alert funzione comunicando tramite avvisi sonori che allerteranno l’utente in caso di attacco areo, chimico o altre situazioni emergenziali, come uno scontro armato nelle vicinanze, mentre le notifiche vengono recapitate anche in caso il dispositivo si trovasse in modalità silenziosa.

La versione inglese ha anche l’obiettivo di sostenere le forze armate ucraine e viene data la possibilità di effettuare una donazione: “La nostra speranza – racconta Valentine Hrytsenko, CMO di Ajax Systems, è quella di portare l’attenzione sul conflitto in corso e supportare le forze armate dando il nostro contributo”.

L’applicazione riceve i segnali dalle istituzioni ucraine a livello regionale per una maggiore continuità e immediatezza del servizio. Lo sviluppo è stato piuttosto rapido e il software, comparso sugli store a marzo 2022, ha ora un totale di 11 milioni di download.