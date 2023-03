Nintendo Switch, come risolvere il Joy-Con drift

Come risolvere il Joy-Con drift è una domanda che si sono già posti centinaia di possessori di Nintendo Switch , in quanto si tratta di un problema che circola fin dal lancio della console e che, nonostante il numero di vendite, non è ancora stato risolto.

Il Joy-Con drift si verifica quando la levetta del Joy-Con rileva un movimento anche se il giocatore non la sta toccando. Quando capita, i personaggi del gioco possono allontanarsi, selezionare oggetti e, ovviamente, faticare nel mettere a segno colpi o mosse precise, invalidando così l’intera esperienza di gioco.

Mentre i possessori di Switch possono risolvere questo problema semplicemente acquistando nuovi Joy-Con (soluzione tuttavia molto costosa), così non è per coloro che possiedono una Nintendo Switch Lite , console che non prevede i controller removibili in dotazione. Il Joy-Con drift è un problema talmente diffuso che il presidente di Nintendo, Shuntaro Furakawa, si è scusato pubblicamente e sta affrontando una causa collettiva in corso negli Stati Uniti.

Naturalmente, la speranza è che Nintendo Switch 2 non abbia lo stesso problema. Nel frattempo, però, vi spieghiamo come risolvere il problema del Joy-Con drift in autonomia, così da tornare ad un’esperienza di gioco soddisfacente. Tenete presente che intervenire sulle parti interne della vostra Switch può essere rischioso e può persino invalidare la garanzia.

Metodo 1: aggiornare i Joy-Con

(Image credit: Nintendo)

Il primo metodo per provare a risolvere il problema del Joy-Con drift è aggiornare i Joy-Con. Con entrambi i Joy-Con collegati alla console principale, andate in "Impostazioni di sistema". Selezionate "Controller e sensori", quindi "Aggiorna i controller” e premete il pulsante A. Questo garantirà l'installazione dell'ultimo firmware dei Joy-Con.

Metodo 2: ricalibrare i Joy-Con

(Image credit: Nintendo)

Se l’aggiornamento non ha funzionato, il secondo metodo che vi consigliamo di provare è ricalibrare i Joy-Con. Staccate i Joy-Con dalla console principale e ricalibrateli uno alla volta. Per prima cosa, andate in "Impostazioni di sistema". Selezionate "Controller e sensori", quindi "Calibra gli stick". Si accede così a una serie di semplici test, che tuttavia possono risultare un po' complicati se il Joy-Con non collabora.

Il primo test richiede di verificare la reattività di un punto fluttuante in un reticolo. Il punto deve essere visualizzato come un "+" quando la levetta non viene toccata. Quando si ruota la levetta, il bordo del cerchio del reticolo dovrebbe diventare verde. Se il Joy-Con non funziona correttamente, premere il pulsante X per ricalibrarlo.

Il test successivo prevede un punto e un reticolo più dettagliati. Dovete spingere lo stick verso la freccia triangolare e rilasciarlo quando il triangolo cambia colore. Per completare il test è necessario eseguire la stessa operazione su tutti e quattro i punti cardinali del reticolo.

(Image credit: Nintendo)

Successivamente, bisogna ruotare la levetta fino a formare un "grande cerchio" per due o tre volte. Mantenete il punto fluttuante il più vicino possibile al bordo esterno del cerchio: una linea verde apparirà per indicare che lo state facendo correttamente e scomparirà se il punto si allontana troppo dal centro del cerchio. Questa operazione è stata particolarmente impegnativa per il nostro Joy-Con difettoso, quindi abbiamo dovuto esercitare un po' più di pressione (delicatamente!) con entrambe le mani.

(Image credit: Nintendo)

Metodo 3: pulire i Joy-Con

(Image credit: TechRadar)

Questo è il metodo più semplice e meno invasivo per risolvere il Joy-Con drift. Sono necessari un detergente per contatti per prodotti di elettronica (o alcol isopropilico), alcuni cotton fioc e, facoltativamente, un set di pinzette.

Spruzzate un po' di detergente per contatti sulla testa di un cotton fioc e spingetelo delicatamente ma con decisione sotto lo strato di gomma. Muovete il cotton fioc in diverse angolazioni e pulite quanti più detriti possibile. Sebbene il detergente per contatti sia stato progettato specificamente per dispositivi elettronici, fate attenzione a non utilizzarne troppo: affidatevi sempre a quantità ridotte e parsimoniose. Una volta terminato tale procedimento, ruotate la levetta alcune volte per assicurarvi che il detergente residuo si distribuisca il più uniformemente possibile e lasciate asciugare il Joy-Con per qualche minuto.

In alternativa, se non volete usare il cotton fioc, potete spruzzare il detergente per contatti direttamente, ma con molta attenzione, sotto lo strato di gomma, o potete provare lo stesso metodo con una bomboletta di aria compressa.

Riattaccate il Joy-Con alla console principale e procedete con il primo test di ricalibrazione menzionato in precedenza. Dovreste notare un miglioramento delle prestazioni del Joy-Con, con una netta riduzione del drifting. Se la levetta continua a deviare, provate a ripetere il procedimento: la pulizia non risolve il problema al 100%, ma fa una differenza notevole.

Metodo 4: sostituire o riassemblare la levetta dei Joy-Con

(Image credit: TechRadar)

La sostituzione della levetta è il metodo più rischioso per risolvere il Joy-Con drift e solo chi ha esperienza con l'elettronica dovrebbe provarlo. Per sostituire la levetta bisogna inoltre aprire il Joy-Con, il che significa invalidare la garanzia Nintendo. Per tali motivi, questa opzione deve essere la vostra ultima spiaggia. In pratica, bisogna procurarsi un joystick sostitutivo ed eseguire un piccolo “intervento chirurgico”. In ogni caso, non vi consigliamo questo metodo, soprattutto perché armeggiare con le parti interne del Joy-Con può causare ulteriori danni.

Metodo 5: provare un emulatore

Una soluzione sperimentale per risolvere il problema del Joy-Con drift è disponibile sugli smartphone Android 9 con Bluetooth HID. Si tratta di un'app chiamata Joy-Con Droid, che consente ai giocatori di utilizzare il telefono come sostituto del Joy-Con. L'app dispone di funzioni personalizzate per emulare le impostazioni del turbo e del TAS per gli speedrunner, ma è ancora in fase alpha.

Metodo 6: contattare Nintendo per riparazioni gratuite

Se tutti i metodi che abbiamo elencato non portano a dei miglioramenti, la soluzione più sicura per riparare il Joy-Con è quella di visitare il sito web del Supporto Nintendo , per verificare se si ha diritto a una riparazione o a una sostituzione gratuita. In alcuni casi, Nintendo rimborserà le riparazioni a pagamento.

Perché si verifica il Joy-Con drift?

(Image credit: Nintendo)

Non esiste una spiegazione chiara del perché si verifichi questo problema. Tuttavia, sappiamo che tende a colpire il Joy-Con sinistro più di quello destro, e un'ipotesi è che l'antenna del Joy-Con sinistro, situata nella scheda principale, subisca interferenze da altre parti metalliche. Un motivo più semplice potrebbe essere l'usura o l'infiltrazione di polvere e sporcizia nell'involucro esterno del Joy-Con. Finché Nintendo non rilascerà informazioni ufficiali, non avremo risposte concrete.