Hogwarts Legacy guida: come trovare le pagine della Guida Pratica

La Guida Pratica contiene tutte le informazioni che riguardano il mondo di gioco di Hogwarts Legacy. Per sbloccarla tutta sarà però necessario mettersi alla ricerca delle pagine sparse per il castello di Hogwarts e per le Highlands, nonché risolvere diversi enigmi.

Nella seguente guida scopriremo dove trovare esattamente ogni pagina della Guida Pratica per aggiungerla alla collezione e finire il gioco al 100%.

Tutte le tipologie di pagine della Guida Pratica di Hogwarts Legacy

Le pagine della Guida Pratica di Hogwarts Legacy non sono tutte uguali, ma si dividono in diverse tipologie, che è possibile sbloccare con incantesimi e metodi differenti.

Ecco tutti i tipi di pagine che compongono la Guida Pratica:

Pagine statua : vi permettono di accumulare un po' di esperienza, nonché percentuale di completamento del gioco. Basterà usare l'incantesimo Levioso sulle statue che tengono in mano una sfera per sbloccarle.

: vi permettono di accumulare un po' di esperienza, nonché percentuale di completamento del gioco. Basterà usare l'incantesimo Levioso sulle statue che tengono in mano una sfera per sbloccarle. Pagine volanti : anche in questo caso, si tratta di pagine da cui poter ottenere dell'esperienza, essendo comunque necessarie se volete veramente completare il gioco al 100%. Come suggerisce il nome, si potranno vedere svolazzare nei vari luoghi di Hogwarts Legacy e per prenderle sarà necessario usare Accio.

: anche in questo caso, si tratta di pagine da cui poter ottenere dell'esperienza, essendo comunque necessarie se volete veramente completare il gioco al 100%. Come suggerisce il nome, si potranno vedere svolazzare nei vari luoghi di Hogwarts Legacy e per prenderle sarà necessario usare Accio. Pagine braciere : si tratta ancora una volta di pagine che danno esperienza e permettono di completare il gioco. Si possono sbloccare accendendo i bracieri di drago che troverete in giro. Per i bracieri lontani, sarà necessario utilizzare Confringo, mentre per quelli vicini servirà Incendio. Quando la pagina sarà sbloccata, bisognerà utilizzare subito Accio per raccoglierla.

: si tratta ancora una volta di pagine che danno esperienza e permettono di completare il gioco. Si possono sbloccare accendendo i bracieri di drago che troverete in giro. Per i bracieri lontani, sarà necessario utilizzare Confringo, mentre per quelli vicini servirà Incendio. Quando la pagina sarà sbloccata, bisognerà utilizzare subito Accio per raccoglierla. Pagine NOME : sono pagine che arricchiscono la Guida Pratica aggiungendo sempre più informazioni sul mondo di gioco. È possibile trovarle di norma davanti agli oggetti o i luoghi caratteristici della saga di Harry Potter e sono segnate nella guida con il nome dell'oggetto sbloccato. Per farle vostre, dovrete recarvi nei luoghi relativi utilizzando Revelio.

: sono pagine che arricchiscono la Guida Pratica aggiungendo sempre più informazioni sul mondo di gioco. È possibile trovarle di norma davanti agli oggetti o i luoghi caratteristici della saga di Harry Potter e sono segnate nella guida con il nome dell'oggetto sbloccato. Per farle vostre, dovrete recarvi nei luoghi relativi utilizzando Revelio. Cornici enigma: si tratta di quelle più difficili da sbloccare, ma come le prime tre, danno solo esperienza e percentuale di completamento del gioco. Quando vi trovate davanti alle cornici nere, utilizzate Lumos sulla farfalla, vi seguirà fin quando la vostra bacchetta sarà luminosa. Riportandola nel dipinto riuscirete a sbloccare la pagina.

I luoghi dove trovare le pagine della Guida Pratica di Hogwarts Legacy

Hogwarts

Nel castello di Hogwarts sarete in grado di trovare un gran numero di pagine della Guida Pratica. Prima di sbloccarle, consigliamo però di potenziare Alomohora con le Statuette di Demiguise. Ecco tutti i luoghi dove potrete trovare:

Ala sud del castello:

Nel tutorial che farete all'inizio del gioco troverete una pagina nel Ritratto del Baruffio.

Nel Ritratto della Signora Grassa che troverete appena fuori dalla sala comune Grifondoro, utilizzate Revelio per sbloccare la pagina.

Sempre con lo stesso incantesimo, ne troverete un'altra nella grande mappa dell'Argyllshire, proprio dopo i quadri raffiguranti i musicisti nella Torre di Grifondoro, vicino alle scale per scendere.

Ne troverete un'altra subito dopo le scale, sempre nello stesso luogo.

Davanti al punto per il viaggio rapido "Cortile della torre dell'orologio" utilizzate Levioso per sbloccare una pagina statua.

Recandovi nel Cortile della torre dell'orologio troverete una pagina volante.

Nel pozzo dei quattro animali, sito nel medesimo luogo, fate uso di Revelio sul pozzo al centro.

Nel piano sottostante la sala Comune di Grifondoro sita nella torre, servitevi di Revelio davanti al bagno maschile, che troverete chiuso con un lucchetto.

Nella zona delle scale della Torre Docenti, area sbloccabile solo dopo aver acquisito l'incantesimo Alomohora, potrete trovare una pagina volante.

Salendo la Torre dei docenti, a sinistra, noterete un guscio di tartaruga adornato da gioielli. Usate Revelio su quest'ultimo per ottenere un'altra pagina.

Sempre nello stesso luogo, continuate con Revelio sulla statua di Boris il basito.

Otterrete una pagina statua usando Levioso sulla statua di fronte al collezionabile precedente.

Salite al quarto piano della Torre dei docenti e recatevi presso il bagno dei prefetti, nella porta che vedete a sinistra usate quindi Revelio sul muro con una sirena all'interno.

Uscendo dal bagno, troverete un braciere in fondo al corridoio, dove sono posizionati gli ingranaggi: arrivati li girate poi a sinistra, quindi usate Confrigo per accenderlo e Accio per prendere la pagina braciere.

Nel punto dove è presente il viaggio rapido per andare in infermeria, troverete la fontana dell'unicorno. Usate Revelio davanti a essa per prendere una pagina.

Nel soffitto dell'infermeria troverete una pagina volante svolazzare per aria.

Infine, nella Torre dei docenti, andate negli ingranaggi che si trovano vicino la vetrata, usando Revelio per ottenere l'ultima pagina di quest'area del castello.

Torre Campanaria:

Nel cortile della Torre Campanaria, proprio vicino al punto per il viaggio rapido, aprite la porta enigma che si trova a destra, usando Revelio sul quadro.

Accedete nella stanza in cima alla Torre Campanaria e, nel leggio che è posizionato al centro, dove sono presenti le rane, usate sempre Revelio.

Continuate con Revelio sulla strada che conduce al corridoio segreto di Erbologia, sulle arnie all'esterno della serra e appena dopo il precedente collezionabile.

Percorrendo l'entrata del Corridoio Nord dal cortile che si trova all'esterno, girate la porta rossa verso sinistra usando Revelio sulle vetrate.

Fuori dalle serre, nella destra, troverete una pagina svolazzante.

Nei sotterranei che si trovano sotto la Torre Campanaria, troverete un grande arazzo dove è presente una "K". La lettera riportata è una porta che aperta, vi condurrà in un corridoio dove è presente un altro arazzo su cui dovrete usare Revelio.

Tornate all'arazzo con la "K" per prendere un'altra pagina.

Scendendo le scale nella zona immediatamente vicina, troverete una statua a forma di drago su cui dovrete sempre usare Revelio.

Vicino al punto di viaggio rapido per il Cortile della Torre Campanaria, troverete una pagina a sinistra della porta d'uscita.

Sempre vicino alla zona in cui avete trovato la pagina precedente, salite le scale a sinistra per trovarne un'altra.

Salite sempre le scale, vicino alla pagina precedente, usando Revelio sulla sagoma che trovate sul muro.

Tornando nella zona del punto di viaggio rapido per il Cortile della Torre Campanaria, fate sempre uso di Revelio sulle tre campane.

Sempre nella stessa zona, accanto al viaggio rapido, troverete una pagina a destra della porta di uscita.

Nella parte superiore della scalinata a destra, usate Incendio per dare fuoco al braciere del drago e prendere un'altra pagina.

Ala di Astronomia:

Nella Torre di Astronomia, nel piano da dove sentite provenire della musica, troverete dei violini. Usate Revelio sulla vetrina dove c'è lo scheletro per prendere una pagina.

Scendendo nel piano sotto, entrando nella porta a destra per usare Revelio nel Passaggio Maleodorante.

Un'altra pagina svolazzante è reperibile sopra l'area dell'Aula di Incantesimi, accanto la porta con un enigma matematico.

Sempre nella stessa zona, troverete una statua salendo le scale: usate Levioso sopra di essa per ottenere un'altra pagina.

Continuando a salire le scale, usate Revelio sull'arazzo grande che raffigura 4 troll.

Dentro l'Aula di Arti Oscure, usate Revelio sul balconcino per prendere una pagina.

Nell'area dove sono presenti i violini che suonano, utilizzate Revelio nella finestra che si trova in alto, caratterizzata da un lungo serpente arrotolato sulla colonna.

È possibile ottenere una pagina statua nel cortile di Trasfigurazione, sotto l'arcata verso il baratro, usando Levioso nella statua.

Nella fontana al centro dello stesso luogo, usate sempre Revelio per un'altra pagina.

Adesso andate sotto il portico che si trova in fondo, quindi svoltate a sinistra per entrare nello studio della professoressa Weasley. Qui usate Revelio sui mobili a sinistra per trovare un'altra pagina.

Dentro la torre di difesa, entrate nel cortile di Trasfigurazione, girando a destra troverete un dipinto su cui dovrete usare Revelio.

Nel piano sottostante l'ufficio del professor Fig, troverete un dipinto su cui usare Lumos nel momento stesso in cui la farfalla apparirà sulla colonna davanti all'ufficio.

Sempre nella stessa posizione, utilizzate Revelio sulla sfinge per sbloccare un'altra pagina.

Tornate al cortile della Trasfigurazione per entrare nella torre di difesa contro le arti oscure, svoltando subito dopo a destra. Aprendo la porta con Alohomora al livello 2, usate Revelio sull'armadio che trovate in fondo.

In cima alla torre di astronomia, utilizzate infine sempre Revelio sul telescopio.

Biblioteca:

Nell'atrio che si trova all'ingresso della biblioteca, dal cortile all'aperto, troverete da subito una pagina volante.

Giusto prima dell'aula pozioni, utilizzate Revelio sulla statua di Gregory il viscido.

A destra della fontana dove si trovano le sirene e l'unicorno, nell'area iniziale della biblioteca, troverete un'enigma da risolvere: usando Lumos sulla cornice con le farfalle, vi verrà svelato un punto da raggiungere, andate quindi di fronte al portone che da sul cortile e controllate vicino alla statua dove avete trovato la pagina precedente per trovare una farfalla sul muro. Usando sempre Lumos, riportatela nel quadro e otterrete un'altra pagina.

Sopra la fontana dell'unicorno, troverete un'altra pagina volante.

Entrando dentro la biblioteca, dove si trovano i libri, usate Revelio sull'arazzo che trovate in fondo a sinistra.

Sempre all'interno della biblioteca, troverete una pagina volante. Salite al secondo piano per prenderla più facilmente.

Al primo piano, in fondo a sinistra, troverete un altro enigma, proprio nel punto in cui si sale con le scale a chiocciola. Troverete la farfalla sul leggìo.

Nel reparto segreto della biblioteca, troverete un'altra pagina.

Sempre dalla stessa zona, raggiungete il sotterraneo usando in seguito Levioso sulla statua.

Sul braciere a forma di drago, fuori dalla biblioteca, usate Incendio per sbloccare un'altra pagina.

Fuori dalla biblioteca, sulla fontana con le sirene e gli unicorni, usate Revelio.

Nei pressi dell'aula di divinazione troverete una pagina volteggiare sulla zona di legno.

Sempre dentro l'aula di divinazione, sul modello di lettura della mano, continuate a usare Revelio per un'altra pagina.

Nell'area denominata "Ingresso del Viadotto", sopra la scalinata che si trova a sinistra entrando da fuori, troverete il ritratto di Sir Cadogan. Usate Revelio sopra di esso.

Recatevi nelle serre e usate Revelio sull'albero grande con le foglie rosa.

Sul tavolo posizionato in fondo nell'aula pozioni, usate Revelio nel distintivo da auror del professor Sharp.

Sala grande:

Entrando dal cortile, all'ingresso della Sala grande, troverete una statua a sinistra su cui usare Levioso per ottenere una pagina.

Nel giardino che si trova nella zona sul retro della Sala grande, troverete un'altra pagina volante.

Entrate ora nella Sala grande e usate Revelio nel leggìo che trovate in fondo all'interno.

Sopra la Sala grande, troverete un braciere del drago, usate Incendio per ottenere una pagina.

Usate Revelio al centro della Sala grande.

Raggiungete il sotterraneo di Serpeverde scendendo sotto la zona Cortile del Viadotto. Entrando nel bagno delle ragazze, usate quindi Revelio sui lavandini.

Andate ora davanti al bagno dei ragazzi per trovare un quadro con un enigma: per trovare la farfalla, vi basterà tornare indietro salendo nuovamente le due gradinate scese in precedenza. Noterete un arazzo sul muro che si trova in fondo, girando a sinistra troverete la farfalla.

L'ultima pagina dell'area è reperibile usando Revelio nello Scriptorium. Quest'area sarà tuttavia accessibile una volta completata la missione secondaria che è possibile svolgere all'Ombra dello Studio.

Scalinata principale:

Davanti al punto rapido per la Scalinata principale inferiore, utilizzate Revelio sulla statua raffigurante la strega gobba posizionata di fronte.

Nella sala d'accoglienza, che si trova appena fuori la Sala grande, usate Revelio sulle 4 grandi clessidre.

Sempre nello stesso punto, dove sono posizionate le clessidre, troverete di fronte una statua, un po' distante sulle scale. Continuate con Revelio su di essa per un'altra pagina.

Vicino la Torre di Corvonero, scendete le scale che si trovano nello stesso piano del punto per il viaggio rapido. Troverete un grosso tomo in una vetrina, su cui dovrete usare Revelio.

Usate sempre Revelio sul quadro che trovate all'entrata della cucina per sbloccare un'altra pagina.

Recatevi nelle cucine e usate Revelio al centro.

Sempre nella cucina troverete una catasta di botti, usate Revelio sopra di essi per ottenere un'altra pagina.

Davanti la cucina, in fondo, troverete dei barili su cui usare Revelio.

Nella scalinata appena dopo l'entrata della Sala d'ingresso, usate Levioso sulla statua.

Un'altra statua, su cui usare Levioso, si trova alla fine del corridoio della Torre di Corvonero, posizionata davanti al punto di viaggio rapido.

Salendo in cima alla scalinata principale fino ad arrivare al punto di viaggio rapido per la Torre della scalinata principale, troverete un'armatura per troll posta di fronte al viaggio rapido per la Sala dei trofei. Usate Revelio su di essa.

Entrate ora nella Sala dei trofei e usate Revelio una volta dentro, vicino al punto di viaggio rapido omonimo.

Nella stessa zona, usate Revelio dove c'è il Forziere del Calice di Fuoco.

Appena dopo la Sala dei Trofei, usate Revelio sulla piccola armatura dell'elfo domestico.

Effettuate un volo con la scopa verso la torre più alta del castello, raggiungendo il balconcino. Scendete, quindi usate Alohomara sulla porta per entrare nell'ufficio del preside dove potrete trovare il cappello parlante.

Sempre nella stessa stanza, a destra del cappello, usate Revelio sui ritratti appena fuori la porta.

Nel sotterraneo dei Serpeverde, troverete una statua con un nuovo su un cavallo su cui dovrete usare Revelio. Lo stesso sull'armatura per centauro, posta nella teca intorno alla Sala dei trofei, di cui troverete il punto per il viaggio rapido in zona.

Dalla Sala dei trofei aprite il lucchetto salendo nella cima delle scale, usate quindi Revelio davanti al gargoyle d'oro.

Tornate con la scopa nell'ufficio del preside, quindi prendete la chiave che trovate sul tavolo e recatevi nuovamente nella Sala dei trofei. Andando nella zona del corridoio dove c'è il gargoyle, aprite la porta con la chiave e usate Revelio sul leggio che c'è in cima alle scale.

Sud di Hogwarts

Andate nella casa del Guardiano, a sud, e usate Revelio su di essa.

Nord di Hogwarts

Usate Revelio nella panca che si trova nel punto indicato dalla foto.

Hogsmeade

Proprio all'entrata del paese, usate Revelio prima di passare il ponte di pietra.

Entrate nel negozio "Tomi e pergamene" e interagite con il tomo vicino al camino, comparirà una scala su cui dovrete usare Revelio per sbloccare una pagina.

Sempre nello stesso negozio, al piano superiore, troverete un'altra pagina svolazzante.

Andate alla locanda e, sul camino, utilizzate Revelio.

Sempre con Revelio, sbloccate un'altra pagina utilizzando l'incantesimo sulla porta del negozio di bacchette di Olivander.

Andate da Zonko e usate Revelio sugli scaffali di colore rosso all'ingresso.

Nel negozio di J. Pippin usate Revelio sul grande paiolo che trovate dentro.

Davanti al punto di viaggio rapido per Hogsmeade Ovest troverete una pagina volante sul ponte di pietra.

Un'altra pagina volante si trova appena fuori dal negozio di J. Pippin, vicino le scale a destra.

Fuori dalla Rapa Magica, usate Revelio sul carretto che si trova a sinistra.

Nella piazza del villaggio, usate Revelio sulla statua.

Entrate nella cartoleria Scrivenshaft, che si trova nei pressi della piazza del villaggio, e usate Revelio sui gatti.

Andate davanti al negozio "Abbigliamento per maghi di Stratchy e Sons e usate Revelio.

Sempre nel negozio precedente, usate Revelio sullo Spioscopio e sul manichino.

Andate ora nel negozio "Attrezzature sportive Spinwitches" e usate Revelio dopo essere entrati.

Nella zona del punto di viaggio rapido per Hogsmeade Nord, troverete una pagina volante.

Altre tre si trovano sopra il laghetto nord del villaggio, dietro il locale "I Tre Manici di Scopa", dove c'è Ranrok che avrete visto nella storia principale e intorno all'abitazione a sinistra del negozio "Erbe essenziali e funghi fatali".

Entrando dentro il negozio menzionato prima, usate Revelio sull'albero che trovate dentro.

Entrate nel locale "I Tre Manici di Scopa" e, salendo all'ultimo piano, troverete una pagina dietro una porta che potrete aprire con Alohomora livello 1.

Sopra al ponta di pietra che porta al negozio di erbe e funghi, troverete un'altra pagina volante.

Sempre da questo ponte, guardate dietro la casa a destra, entrando nel villaggio di Hogsmeade, per trovare un'altra pagina.

Entrate nel negozio di erbe e funghi dove è presente una cornice enigma, troverete la farfalla sul comignolo del negozio: per prenderla uscite e arrampicatevi a sinistra.

Sopra il negozio di erbe e funghi troverete un'altra pagina volante.

Usate Revelio sulla casa a sinistra dello stesso negozio.

Entrate nella casa per trovare un'altra cornice enigma, trovate la farfalla a sinistra uscendo dalla casa.

Due pagine volanti si trovano sopra la Rapa Magica e nella sua zona sinistra.

Dietro il locale "Banchina della Testa di Porco", usate Revelio sulle casse a destra, ammassate nel porticciolo.

Dentro al pub omonimo, usate Revelio sulla testa di porco vivente.

All'entrata di Hogsmeade, controllate il vicolo a sinistra dopo l'entrata iniziale per trovare una pagina volante. Ne troverete un'altra nello stesso punto, ma a destra.

Andate davanti il negozio "Calderoni precari di Ceridwen", di fronte quello di tomi e pergamene, e usate Revelio su di esso.

Nel vicolo che si trova davanti al banditore, nella zona del punto di viaggio rapido per Hogsmeade Ovest, troverete un'altra pagina volante.

Dietro la casa a sinistra del locale "Testa di Porco" troverete una cornice enigma, per trovare la farfalla andate a destra della locanda, la vedrete appoggiata su alcune casse.

Nel vicolo accanto l'emporio del Ricciolo di Madama Snelling troverete un'altra pagina volante.

Andate al centro di Hogsmeade e posizionatevi davanti al pozzo, usando Revelio su quest'ultimo.

Troverete un altro enigma di fronte al punto di viaggio rapido per Hogsmeade Sud, la farfalla è dietro la cassa, a sinistra, di fronte alla cornice.

Poco a sud di Hogsmeade, nei giardini, c'è un'altra pagina volante.

Sempre nei giardini, usate Revelio sulla panca nella balconata.

Andate davanti la porta di Mielandia e usate Revelio.

Di fronte a Mielandia c'è un bar, entrate e usate Revelio.

Nella piazza di Hogsmeade c'è un negozio con delle scatole e i gufi, entrate e usate Revelio.

Sulla casa a destra del mulino c'è un'altra pagina volante.

Un altro enigma si trova nel mulino che c'è a nord del villaggio, trovate la farfalla sopra la lanterna, fuori dalla casa a destra della posizione precedente.

Ritornate a Mielandia, entrate e usate Revelio sia sulla parete in fondo che sul poster a sinistra.

Tornando da Zonko, salite al piano superiore e usate Revelio. Fate lo stesso fuori dalla porta del negozio.

Nei pressi del ponte che porta verso il cimitero di Hogsmeade c'è un'altra pagina volante.

Andate di nuovo nella zona dove c'è il locale "Testa di Porco" e, nell'orto poco distante, usate Revelio.

A sinistra dell'ingresso del pub "I Tre Manici di Scopa", usate Revelio sui barili che trovate fuori.

Dentro al negozio "Fiera delle fiere", usate Revelio sulla sinistra.

Valle di Hogsmeade

È consigliabile recarsi in questa zona dopo aver ottenuto la scopa e aver raggiunto almeno il livello 20. Ecco dove trovare le pagine:

Upper Hogsfield