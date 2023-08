ECOVACS presenta i suoi nuovi robot per la pulizia domestica

Suzhou, Cina, 18 agosto 2023 - ECOVACS ha annunciato ha presentato la sua nuova gamma di robot per la pulizia domestica con un evento globale trasmesso in diretta dalla sede principale dell'azienda.

Il punto forte del lancio è il nuovo modello di punta di ECOVACS, il DEEBOT X2 OMNI, un robot aspirapolvere e lavapavimenti caratterizzato da un design innovativo con una forma angolare che gli consente di raggiungere anche le zone più difficili da pulire. La stazione OMNI associata fornisce una soluzione di pulizia completamente automatica, in grado di lavare i panni con acqua calda a 55° C e asciugarli con aria calda.

Un altro prodotto interessante visto all'evento è il WINBOT W2, un robot lavavetri all'avanguardia con una stazione multifunzionale. Il W2 è dotato di una batteria agli ioni di litio a lunga durata e ad alta capacità, di una funzione di ritrazione e rilascio automatico del cavo e di un sistema di controllo e ventosa per garantire la massima sicurezza.

Infine va sicuramente menzionato l'AIRBOT Z2, un purificatore d'aria che si muove all'interno della casa per fornire un flusso costante di aria pulita. L'AIRBOT Z2 è dotato di un sistema di ringiovanimento profondo a 5 fasi che fornisce una gestione attiva dell'aria in cinque dimensioni: rimozione degli inquinanti presenti nell'aria, azione antibatterica duratura, umidificazione dell'aria senza nebbia, rinfrescamento duraturo dell'aria e brezza percepibile.

"Con questi nuovi prodotti, ECOVACS continua a perseguire la sua missione di 'Robotics for All'", ha dichiarato David Qian, CEO di ECOVACS. "Vogliamo offrire a tutti i consumatori robot di servizio intelligenti e convenienti che possano aiutarli a vivere una vita migliore".

I nuovi prodotti ECOVACS saranno disponibili sul mercato europeo a partire da settembre 2023. Ma vediamoli più nel dettaglio.

DEEBOT X2 Omni

(Image credit: Ecovacs)

Il nuovissimo design del DEEBOT X2 OMNI si distingue dagli altri robot aspirapolvere per la sua forma angolare. Con un'altezza di 9,5 cm e una larghezza di 32 cm può arrivare facilmente anche nelle zone più difficili da raggiungere. L'innovativa forma quadrata ha anche il vantaggio di aumentare la larghezza della spazzola a rullo anteriore e di avvicinare i panni di pulizia di 30 mm agli angoli. Il risultato è una riduzione del 45% dello spazio libero rispetto al modello X1, con prestazioni di pulizia ancora migliori.

La stazione OMNI associata fornisce una soluzione di pulizia completamente automatica e può lavare i panni con acqua calda a 55° C ed asciugarli con aria calda. La funzione di autopulizia completa la stazione. Con una potenza di aspirazione di 8.000 pa, X2 OMNI è fino al 60% più potente del suo predecessore, X1 OMNI, pur mantenendo un basso livello di rumorosità.

La nuova ammiraglia premium della Serie X sarà presentata ufficialmente per la prima volta sul mercato europeo all'IFA che si terrà a Berlino dall'1 al 5 settembre.

WINBOT W2

WINBOT W2 è un robot lavavetri dotato di una stazione multifunzionale. La batteria agli ioni di litio a lunga durata e ad alta capacità può fornire fino a 80 minuti di pulizia. La fune di sicurezza e il cavo di alimentazione sono integrati in un "cavo composito due in uno" per evitare che si impiglino inavvertitamente, inoltre il W2 ora include una funzione di ritrazione e rilascio automatico del cavo per un funzionamento completamente automatizzato. Il sistema di controllo e la ventosa della stazione multifunzionale sono stati migliorati per aumentare la sicurezza e prevenire il rischio di caduta. Questi miglioramenti consentono ai clienti di accedere a un livello di pulizia delle finestre "senza limiti" finora irraggiungibile.

Per ottenere migliori risultati di pulizia, i prodotti WINBOT utilizzano la tecnologia a spruzzo automatico invece di stracci asciutti o dell'applicazione manuale di detergenti liquidi. Il nuovo modello W2 fa un ulteriore passo avanti nella tecnologia di pulizia a umido grazie alla tecnologia a tre ugelli a spruzzo grandangolare. Questo design garantisce una pulizia più uniforme e completa. Inoltre, l'hardware e il software del modello W2 sono stati migliorati per consentire una migliore pianificazione del percorso, in modo da risolvere i problemi di pulizia ai bordi. Le prestazioni di pulizia sono aumentate del 30%.

AIRBOT Z2

(Image credit: Ecovacs)

L'AIRBOT Z2 è un purificatore d'aria mobile in grado di muoversi a una velocità di 0,7 metri al secondo all'interno di ambienti domestici complessi, equivalente alla velocità di un adulto che cammina. ECOVACS ha sviluppato la tecnologia AIVI 3D per evitare gli ostacoli che combina vari sensori come ToF 3D, iToF e una telecamera in modo da consentire al purificatore di girare per gli ambienti domestici senza urtare oggetti, persone o animali. A differenza dei purificatori d'aria convenzionali, lo Z2 è in grado di pulire l'aria mentre si muove, fornendo un flusso costante di aria pulita in tutta la casa.

Per soddisfare le diverse esigenze di gestione dell'aria dei consumatori, l'AIRBOT Z2 è dotato di un "Sistema di ringiovanimento profondo a 5 fasi" che fornisce una gestione attiva dell'aria in cinque dimensioni: rimozione degli inquinanti presenti nell'aria, azione antibatterica duratura, umidificazione dell'aria senza nebbia, rinfrescamento duraturo dell'aria e brezza percepibile. Inoltre, è stata sviluppata una speciale funzione di rimozione dei peli e filtraggio degli odori per le famiglie con animali. Questa funzione combatte efficacemente i peli e gli odori degli animali domestici grazie all'ottimizzazione dei condotti dell'aria e del design strutturale, garantendo un ambiente di vita più pulito e fresco per chi ha uno o più animali domestici.