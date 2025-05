Dreame: 4 idee per la Festa della Mamma, tra styling veloce e cura dei capelli

Dreame presenta quattro proposte pensate per la Festa della Mamma: una selezione di dispositivi per l’asciugatura e lo styling dei capelli, adatti a stili di vita diversi. Dai modelli compatti da viaggio a quelli più completi per la piega a casa, la linea è pensata per offrire funzionalità smart e protezione termica in un unico gesto.

L’obiettivo è suggerire regali che combinino praticità e cura personale, adatti a mamme di ogni età e con esigenze diverse: chi è sempre di corsa, chi non rinuncia allo styling, chi cerca soluzioni professionali ma semplici da usare. Tutti i dispositivi presentati integrano motori ad alta velocità, flussi d’aria controllati e tecnologie anti-crespo con emissione di ioni negativi.

Dreame AirStyle Pro - Per chi ama una piega perfetta in ogni occasione

(Image credit: Dreame AirStyle Pro)

Il Dreame AirStyle Pro è uno strumento multifunzione pensato per chi desidera gestire in autonomia uno styling completo e preciso. Dotato di sette accessori magnetici per lisciare, arricciare, asciugare e modellare, unisce in un solo dispositivo la versatilità di un kit professionale. Il motore da 110.000 giri/minuto genera un flusso d’aria potente e mirato, con uscite a 360° che distribuiscono il calore in modo uniforme. La tecnologia integrata monitora la temperatura fino a 300 volte al secondo, mantenendola costante per evitare danni termici. Alternando aria calda e fredda, permette di fissare la piega con efficacia, anche su capelli delicati. Ideale per mamme che vogliono prendersi cura dei propri capelli senza rinunciare alla comodità dell’uso domestico.

Prezzo consigliato: 349 euro.

Dreame Pocket - Per chi è sempre in movimento

(Image credit: Dreame Pocket)

Compatto, leggero e veloce, il Dreame Pocket è pensato per chi viaggia spesso o ha poco tempo a disposizione. Con un peso di appena 300 grammi e due bocchette intercambiabili (anticrespo con pettine integrato e arricciante con tecnologia di auto-aspirazione), permette di gestire lo styling in qualsiasi contesto. Il motore da 110.000 giri/minuto e una velocità dell’aria fino a 70 m/s assicurano un’asciugatura rapida: 40 secondi per capelli corti, quattro minuti per quelli lunghi. Il sistema a cinque modalità include getti caldi, freddi, combinati e raffreddamento istantaneo. La tecnologia al platino rilascia 300 milioni di ioni negativi per neutralizzare l’elettricità statica, ridurre l’effetto crespo e proteggere la struttura del capello anche a temperature moderate.

Prezzo consigliato: 159 euro, disponibile in Space Gray e Titanium Gold.

Dreame Hair Miracle - Per chi non accetta compromessi

(Image credit: Dreame Hair Miracle)

L'Hair Miracle è il dispositivo più completo della linea, rivolto a chi cerca risultati professionali senza trascurare la salute del capello. Grazie ai suoi cinque accessori magnetici e a un flusso d’aria regolabile con display LCD, consente di personalizzare lo styling in base al tipo di capello e alla piega desiderata. La generazione di 600 milioni di ioni negativi/cm³ aiuta a chiudere le cuticole, trattenere l’idratazione e proteggere i capelli dai danni del calore. Una bocchetta dedicata fornisce un trattamento nutriente che riduce secchezza e fragilità. Il doppio filtro lavabile rimuove i residui, migliorando la durata dell’apparecchio. Il manico rivestito in pelle garantisce una presa comoda e un’estetica curata. Hair Miracle è una scelta adatta per chi vuole conciliare styling quotidiano e trattamento cosmetico.

Prezzo consigliato: 349 euro.

Dreame Hair Glory Combo - Per capelli ricci e difficili da domare

(Image credit: Dreame Hair Glory Combo)

Pensato per chi ha capelli mossi o ricci, l'Hair Glory Combo offre un’asciugatura rapida ed efficace senza sacrificare la definizione naturale della chioma. Il motore ad alta velocità da 110.000 giri/minuto produce un flusso potente, ideale per asciugare in due minuti capelli di media lunghezza. Il diffusore incluso permette di modellare i ricci in modo naturale, mentre l’emissione di 300 milioni di anioni per centimetro cubo aiuta a ridurre l’effetto crespo e migliorare la lucentezza. Le quattro modalità di temperatura permettono di trovare il giusto equilibrio tra velocità ed efficacia, senza danneggiare le fibre capillari. Il design compatto e l’indicatore LED rendono l’utilizzo semplice e intuitivo, anche per utenti meno esperti.

Prezzo consigliato: 99 euro.