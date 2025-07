Anker lancia le offerte Prime Day: sconti fino al 49% su power bank, caricatori e accessori smart

Anker apre ufficialmente la stagione degli sconti estivi con le sue offerte Prime Day 2025, valide dal 30 giugno all’11 luglio. Il brand specializzato in accessori tech e soluzioni per la ricarica propone sconti fino al 49% su una vasta gamma di prodotti, tra cui power bank, caricatori GaN, basi wireless e batterie magnetiche per iPhone.

Tra i dispositivi in promozione spiccano alcune delle soluzioni più apprezzate dal pubblico, come la MagGo 622, la nuova MagGo Power Bank da 10.000 mAh, e il Prime Charger da 200W, perfetto per gestire più dispositivi contemporaneamente. Il tutto con la consueta attenzione di Anker per design compatto, tecnologia GaNPrime e massima efficienza energetica.

Anche le linee Soundcore (auricolari true wireless) ed Eufy (smart home e robot aspirapolvere) fanno parte della promozione Prime Day del gruppo Anker, con sconti applicati in parallelo su Amazon e sul sito ufficiale.

Le offerte sono disponibili già ora su Amazon e saranno attive fino all’11 luglio. Un’occasione concreta per acquistare accessori affidabili, innovativi e scontati, in vista delle giornate calde del Prime Day.