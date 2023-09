Apple Watch 9 è qui, con la funzione Double Tap e una luminosità esagerata

Apple ha annunciato Apple Watch 9 e Apple Watch Ultra durante l'evento Apple di settembre di oggi: ecco tutte le novità principali.

Apple Watch 9 in breve

Lo schermo è due volte più luminoso del precedente, ma anche più scuro: può raggiungere i 2000 nit al massimo e può ridursi fino a un solo nit.

Avrà anche controlli gestuali più avanzati, in grado di rilevare il movimento delle mani. Questa funzione si chiama "Double Tap" e può essere utilizzata per controllare l'Apple Watch senza toccarlo, in modo da poter rispondere a una telefonata o spegnere un allarme usando solo la mano su cui si trova l'orologio: basta pizzicare le dita due volte.

L'Apple Watch Series 9 sarà dotato di un nuovo processore S9 che promette un "grande aumento delle prestazioni", pur mantenendo le stesse 18 ore di durata della batteria. Il nuovo chip è in grado di elaborare alcune richieste di Siri sul Watch, rendendolo più reattivo per il controllo vocale. È inoltre possibile chiedere a Siri dati sulla salute o registrare dati sulla salute.

È inoltre possibile utilizzare la tecnologia Ultra Wideband per essere guidati con precisione verso il telefono se lo si è smarrito: una freccia indicherà la strada.

Il nuovo Watch 9 è disponibile in un bel colore rosa tenue con finitura in alluminio. È disponibile anche nei colori Bianco, Argento, Nero e (Product) Red in alluminio. In acciaio, è disponibile in Oro, Argento e Grafite.

Apple non utilizzerà più la pelle, ma ha sviluppato il tessuto "FineWoven", realizzato con il 68% di materiale riciclato e che promette una sensazione simile alla pelle scamosciata.

Prime impressioni

È un aggiornamento più importante di quanto ci aspettassimo! Il raddoppio della luminosità è un notevole miglioramento per lo schermo, che vi stupirà per la sua vivacità nelle giornate più luminose. E Double Tap sembra un'aggiunta davvero intelligente e utile: è sensato offrire un modo per rispondere al proprio orologio quando l'altra mano è occupata.

È un po' un peccato che il chip S9 non significhi una maggiore durata della batteria, anche se Apple sottovaluta enormemente ciò che l'Apple Watch Series 8 può fare, quindi siamo sicuri che sarà così anche in questo caso.