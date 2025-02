Apple lancia il suo studio sulla salute: ecco come partecipare con iPhone

Apple ha annunciato un'importante nuova ricerca medica che potrebbe rivoluzionare il modo in cui percepiamo la tecnologia, la salute e la medicina.

L'Apple Health Study ha l'obiettivo di approfondire il ruolo della tecnologia nel migliorare la salute fisica, mentale e il benessere generale. La ricerca coinvolgerà dispositivi come iPhone, Apple Watch e AirPods, analizzando il legame tra diversi aspetti della salute, come l'impatto della salute mentale sulla frequenza cardiaca o l'influenza del sonno sull'attività fisica.

Lo studio è condotto in collaborazione con il Brigham and Women's Hospital, istituto affiliato ad Harvard.

Apple intende affrontare una delle sfide principali della ricerca medica: la limitata disponibilità di partecipanti e dati. In passato, oltre 350.000 persone negli Stati Uniti hanno preso parte a studi sulla salute femminile, sull'udito e sulla relazione tra cuore e movimento.

Il più ambizioso studio sulla salute di Apple?

Apple afferma che il nuovo studio ha lo scopo di capire come i dati raccolti dalla tecnologia, sia dai dispositivi Apple che da quelli di terze parti, possano essere utilizzati per prevedere, rilevare, monitorare e gestire i cambiamenti nella salute dei partecipanti. La ricerca esplorerà anche le connessioni tra diverse aree della salute.

Lo studio copre un'ampia gamma di ambiti medici, tra cui attività fisica, invecchiamento, salute cardiovascolare, circolazione, funzioni cognitive, udito, ciclo mestruale, salute mentale, metabolismo, mobilità, neurologia, respirazione e sonno. In passato, Apple ha concentrato i suoi studi su singoli aspetti, come l'udito, rendendo questa ricerca la più ambiziosa mai condotta finora.

L'azienda spiega che lo studio è stato progettato per analizzare i cambiamenti nella salute e capire come la tecnologia possa aiutare a individuare segnali utili per lo sviluppo di nuovi prodotti. Quando si verifica una variazione nello stato di salute, il corpo può emettere segnali fisici o emotivi. Riconoscere questi segnali potrebbe permettere un approccio più proattivo al monitoraggio della salute, utilizzando funzionalità come il rilevamento dell'apnea notturna presente nell'Apple Watch Series 10.

Un altro aspetto interessante è la possibilità di partecipare allo studio per chi vive negli Stati Uniti. Se si soddisfano i requisiti minimi di età, ci si può iscrivere tramite l'app Research di Apple. I partecipanti possono eseguire attività, porre domande e consultare i risultati delle ricerche. Inoltre, in pieno stile Apple, è possibile scegliere quali dati condividere e revocare la propria partecipazione in qualsiasi momento.