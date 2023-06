The Last of Us 2, svelati per errore i costi di sviluppo

Un errore durante l'udienza FTC tra Microsoft e Activision Blizzard ha accidentalmente rivelato i costi di produzione di alcuni dei titoli Sony più importanti come The Last of Us 2 e Horizon Forbidden West.

Mentre i documenti sono stati ritirati dall'elenco dell'udienza della FTC, Tom Warren di The Verge ha twittato uno screenshot dei documenti dopo il loro caricamento. Il piccolo frammento ha rivelato che Sony ha speso 212 milioni di dollari per Horizon Forbidden West in un periodo di cinque anni con 300 sviluppatori assunti a tempo pieno. Mentre per The Last of Us 2 Sony si è veramentre superata spendendo 220 milioni di dollari in sei anni con 200 dipendenti a tempo pieno.

Sony did great job on the document redactions... not 🙃 https://t.co/aPQgk9JU8L pic.twitter.com/5rJQbZbbd0June 28, 2023 See more

Questi numeri significano che Horizon Forbidden West e The Last of Us 2 occupano il secondo e il terzo posto nella classifica dei videogiochi più costosi mai sviluppati, battendo Cyberpunk 2077 e Call of Duty: Modern Warfare 2, e perdendo di poco il primato di Star Citizen, che si trova in cima alla classifica con oltre 400 milioni di dollari. Tuttavia, questi numeri non includono nemmeno i costi di commercializzazione dei due giochi, che devono essere saliti alle stelle.

La velocità con cui i costi di produzione dei videogiochi aumentano significa che cifre come quelle che abbiamo visto per Sony diventeranno sempre più comuni. All'inizio di quest'anno, l'autorità britannica per la concorrenza e i mercati ha pubblicato un report di 418 pagine che ha rivelato come il budget medio per la produzione di giochi cinque anni fa fosse di 50-150 milioni di dollari. Al giorno d'oggi, invece, il costo si aggira intorno ai 200 milioni di dollari, una cifra che si allinea facilmente con il budget di Sony.