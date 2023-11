Un professore sta usando The Legend of Zelda: TOTK per insegnare ingegneria

Un professore universitario di ingegneria sta usando The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom per insegnare ai suoi studenti le basi della costruzione.

A distanza di mesi dall'uscita iniziale di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, i giocatori continuano a trovare nuovi modi per sfruttare al meglio le dinamiche del gioco. Un professore dell'Università del Maryland ha recentemente caricato un video su YouTube in cui spiega le basi del suo nuovo corso e come l'ultimo gioco di Zelda lo stia aiutando a insegnare ai suoi studenti.

"Sentivo che avevamo questa opportunità unica di aiutare gli studenti a migliorare la loro comprensione e conoscenza della progettazione e dell'ingegneria delle macchine", ha detto il professor Sochol. "Quello che mi ha sorpreso, mentre giocavo a Zelda, è stata l'inaspettata enfasi sulla progettazione e sull'ingegneria delle macchine".

Gli studenti del professor Sochol sono incoraggiati a utilizzare The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom per approfondire le loro conoscenze di progettazione e ingegneria, sperimentando gli strumenti di costruzione e la nuova abilità Ultramano di Link.

Il corso pilota è attualmente destinato agli studenti del secondo anno di ingegneria meccanica. Poi tutti vengono divisi in gruppi e ricevono una Nintendo Switch e una copia di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Gli studenti devono portare a termine vari compiti, come risolvere problemi specifici all'interno del gioco per Nintendo Switch e indagare su elementi di particolari macchine. Agli studenti sono state anche proposte sfide di costruzione per sviluppare le loro conoscenze ingegneristiche. Ad esempio, a una classe è stato chiesto di progettare un veicolo robotico anfibio bioispirato, cioè un veicolo che funga sia da auto che da barca.

"Crediamo che questo corso pilota sia solo l'inizio", ha detto il professor Sochol. "Vogliamo sfruttare l'opportunità speciale offerta da The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom per fornire agli studenti un'esperienza di apprendimento ragionevolmente autentica e pertinente, in modo da ispirare un interesse e una fiducia duraturi nella progettazione e nell'ingegneria delle macchine".

È fantastico vedere uno dei migliori giochi per Nintendo Switch utilizzato in modo così utile e interessante, e speriamo che questo corso pilota continui a educare e ispirare studenti di ogni tipo.