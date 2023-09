Nintendo Switch 2 finalmente dice basta al Joy-Con Drift

Nintendo ha depositato un brevetto per un nuovo controller che includerebbe un "fluido intelligente" nei suoi joystick, in un cambiamento che potrebbe aiutare a fermare il Joy-Con Drift, un problema che ha colpito i possessori di Nintendo Switch dall'uscita della console nel 2017.

Come riferisce VGC, il brevetto descrive l'utilizzo di un "fluido magnetoreologico", un tipo di fluido intelligente in grado di cambiare la propria viscosità quando viene sottoposto a un campo magnetico. In questo contesto, sembra che possa essere utilizzato per causare resistenza quando l'utente muove un joystick.

Soprattutto, come sottolinea VGC, il processo descritto nel brevetto sembra simile ai joystick a effetto Hall già presenti sul mercato. Questi rilevano il movimento utilizzando dei magneti, ma non hanno parti di collegamento, quindi non possono mai verificarsi problemi.

Nel corso degli anni, molti possessori di Nintendo Switch hanno riferito di aver riscontrato problemi di Joy-Con Drift, in cui i controller Joy-Con hanno iniziato a rilevare input errati del joystick con il passare del tempo; se questo nuovo brevetto è stato depositato con l'intenzione di risolvere definitivamente il problema, sarebbe un enorme passo avanti per i fan di Nintendo.

Interesting Switch 2 news.Nintendo has patented a new controller design that seems to include magnetic (hall effect) analogue sticks.No guarentees, but if this is for Switch 2, this should end analogue stick drift issues next gen.https://t.co/laetwK9d6CSeptember 11, 2023 See more

"Cambiando periodicamente tra il primo stato di viscosità e il secondo stato di viscosità, è possibile fornire all'utente una sensazione senza precedenti sull'elemento operativo e sul funzionamento, garantendo al contempo il movimento dell'elemento originale che ritorna autonomamente alla posizione iniziale", si legge nel brevetto.

È bene ricordare, tuttavia, che il deposito di un brevetto non significa necessariamente che verrà sviluppato un prodotto che utilizzi queste caratteristiche, quindi non si tratta affatto di una conferma definitiva di un nuovo controller Nintendo.

In altre notizie su Nintendo, la scorsa settimana è stato riferito che alla Gamescom di agosto si sono svolte delle dimostrazioni tecniche per la Nintendo Switch 2, non ufficialmente chiamata così, una delle quali era una versione migliorata di The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Le fonti di TRG hanno confermato queste notizie.