Nintendo Switch 2 cancella 20 anni di salvataggi Pokémon

Cresce la preoccupazione tra i giocatori dopo che diversi utenti hanno segnalato la perdita completa dei salvataggi di Pokémon Scarlatto durante il trasferimento dati su Nintendo Switch 2. Il caso più eclatante è stato riportato da ThatOtaku26 su Reddit (via IGN), che ha raccontato di aver perso oltre 1.000 ore di gioco e più di 20 anni di progressi, inclusi Pokémon trasferiti dalle versioni GBA fino a oggi.

"La mia partita di Scarlatto è sparita. Nessun errore, il trasferimento è andato a buon fine. Ma il gioco si avvia come se fosse la prima volta, con selezione lingua e creazione personaggio," ha scritto l’utente, aggiungendo con amarezza: "Non so nemmeno se ho più voglia di giocare."

Il post, ora cancellato, ha scatenato una lunga serie di testimonianze simili. Alcuni utenti, come Grouchy-Cress-215, raccontano di aver vissuto la stessa esperienza già durante il passaggio da Switch originale a Switch OLED. Altri riportano la scomparsa totale dei dati anche per altri titoli, tra cui The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, Mario Kart 8 Deluxe e Pokémon Sword e Shield.

"Tutti i miei salvataggi sono spariti," scrive Existing-Possible550. "Devo ricominciare tutto da capo."

La comunità sta ora cercando soluzioni per evitare ulteriori tragedie videoludiche. Il consiglio più frequente? Utilizzare l'app Pokémon Home prima di qualsiasi trasferimento dati. Secondo molti utenti, è l’unico modo sicuro per preservare i propri mostriciattoli da anni di avventure.

"Se prenderò Switch 2, prima trasferirò tutti i miei Pokémon su Home," dice TheJannikku. "Non potrei sopportare di perdere tutto."

Nintendo, al momento, non ha ancora commentato ufficialmente la questione. In attesa di chiarimenti, chiunque abbia salvataggi importanti su Switch è invitato a procedere con estrema cautela.