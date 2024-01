La ristampa del Compendio di Dark Souls Trilogy è disponibile per il preordine

Siete appassionati di Dark Souls e avete sempre desiderato approfondire la storia dei primi 3 capitoli della serie? Sarete felici di sapere che Future Press sta per pubblicare il Dark Souls Trilogy Compendium, una raccolta che racchiude tutti i segreti e la lore dei leggendari giochi FromSoftware.

Al momento il compendio è acquistabile in pre ordine su Amazon a questo indirizzo a un prezzo di 60€. Dato che si tratta di una raccolta pubblicata in occasione del venticinquesimo anniversario va specificato che la data fa riferimento alla prima guida pubblicata da Future Press, non al 25° anniversario di Dark Souls (che è stato pubblicato il 22 settembre 2011). Il libro originale è fuori catalogo e può essere difficile da trovare o da acquistare a prezzi ragionevoli, per cui la notizia della ristampa farà felici molti fan della serie.

(Image credit: Future)

Non abbiamo ancora avuto modo di toccarla con mano, ma secondo Future Press la ristampa in edizione limitata raccoglierà una serie di informazioni utili che includeranno: "I nemici, gli oggetti, l'equipaggiamento, le aree e i dialoghi di ogni gioco in un formato di facile consultazione. Questo libro, splendidamente impaginato, è stato progettato per facilitare l'esplorazione del gioco: ogni voce è codificata a colori per ogni gioco e tutto è completamente indicizzato".

In tutto ci sono 480 pagine di approfondimento che spiegano i dettagli della storia principale dei primi 3 capitoli di Dark Souls, inclusi i DLC, ed è adornata da spettacolari disegni che riproducono alcuni personaggi iconici concepiti da From Software.

La ristampa verrà pubblicata a tiratura limitata con "un marchio unico per il 25° anniversario e alcune lievi modifiche alla custodia e alla copertina", ma per il resto sarà identica alla prima versione della Dark Souls Trilogy.

Per gli amanti del genere, Future ha pubblicato anche una guida strategica dedicata a Elden Ring e divisa in Volume 1 e Volume 2 attualmente disponibile su Amazon.