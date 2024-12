Sony: nessun rischio di perdere utenti PS5 a favore del PC

Sony non vede un "grosso rischio" di passaggio degli utenti di PS5 al PC

L'azienda ha rilevato che i giocatori acquistano più software dopo il passaggio da PS4 a PS5

La transizione dei giocatori da PS4 a PS5 sta "avendo un buon andamento".

Sony ha recentemente affermato di non percepire un "rischio significativo" che gli utenti PlayStation migrino verso il PC. Questa dichiarazione è emersa durante una sessione di domande e risposte con gli azionisti all'inizio del mese, riportata da GamesRadar, in cui l'azienda ha discusso l'attuale ciclo di vita della PS5 e il successo della transizione dalla PS4.

"Ci troviamo nella seconda metà del ciclo della PS5, con un numero crescente di titoli disponibili", ha dichiarato Sony. "Internamente, abbiamo confermato che il passaggio degli utenti da PS4 a PS5 sta procedendo positivamente".

Inoltre, Sony ha osservato che i giocatori tendono ad acquistare più giochi dopo essere passati a PS5, considerandolo un segnale positivo. Nonostante l'aumento del prezzo della console in Giappone e il lancio della più costosa PS5 Pro a novembre, l'azienda non è preoccupata per un possibile spostamento degli utenti verso il PC.

"Per quanto riguarda una possibile migrazione verso il PC, non abbiamo riscontrato evidenze di questa tendenza né la consideriamo un rischio significativo al momento", ha affermato Sony.

A settembre, Sony ha rivisto i prezzi della PS5 e delle relative periferiche, citando "le attuali difficoltà economiche globali" come motivo dell'aumento. Attualmente, in Italia, la PS5 ha un prezzo di 549,99 euro, mentre la PS5 Digital Edition costa 449,99 euro, con un incremento di 50 euro rispetto ai prezzi precedenti.