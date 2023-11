Nintendo Switch 2: Furukawa smentisce i rumor e si rifiuta di parlare della console

Nintendo ha gettato acqua sul fuoco sulle voci secondo cui avrebbe presentato la Nintendo Switch 2 agli sviluppatori.

Come riferito da Eurogamer, il presidente della società Shuntaro Furukawa ha discusso del successore di Nintendo Switch durante un recente briefing con gli investitori. In particolare, ha negato che ci siano stati incontri con gli sviluppatori sull'hardware di Nintendo Switch 2 e dimostrazioni in occasione di grandi eventi come la Gamescom 2023.

Inoltre, è emerso che l'amministratore delegato di Activision Blizzard, Bobby Kotick, fosse a conoscenza di dettagli su Nintendo Switch 2 già dalla fine dello scorso anno; un dettaglio che è stato rivelato durante il processo Microsoft contro FTC per l'acquisizione di Activision Blizzard.

In risposta, Furukawa ha parlato con il quotidiano giapponese Mainjchi, affermando che "Le voci circolano soprattutto su Internet come se fossero informazioni pubbliche, ma sono inesatte".

Furukawa ha aggiunto che le voci secondo cui l'hardware della Switch 2 avrebbe eseguito una versione migliorata di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, a porte chiuse alla Gamescom 2023, sono "false". Così come le voci secondo cui la console sarebbe stata mostrata in anticipo.

Il lancio di Nintendo Switch 2 è previsto per la fine del 2024. A quel punto, la console originale avrà più di sette anni.

Tuttavia, vale la pena sottolineare che Nintendo non ha ancora fornito un reveal ufficiale per il Nintendo Switch 2; non ci sono stati dettagli concreti sulle sue specifiche, né se si tratterà di una versione migliorata della console già esistente o di una console completamente nuova. Tuttavia, con il lancio della PS5 Slim questo mese, è chiaro che i tre grandi produttori di console stanno progettando alcune novità.