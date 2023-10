I titoli Activision Blizzard arriveranno su Xbox Game Pass "entro il prossimo anno"

Stando alle ultime dichiarazioni rilasciate da Activision Blizzard, la casa produttrice di Diablo e Call of Duty prevede di portare i suoi titoli su Xbox Game Pass già nel 2024.

Questa notizia arriva a una settimana dalla chiusura dell'acquisizione da parte di Microsoft costata la bellezza di 69 miliardi di dollari. (Fonte: VGC). Nonostante la resistenza della Federal Trade Commission (FTC) degli Stati Uniti e della Competition and Markets Authority (CMA) del Regno Unito, sembra che Microsoft sia sul punto di completare l'acquisizione a quasi due anni dall'inizio delle operazioni.

In risposta a questo sviluppo, lunedì Activision Blizzard ha rilasciato una dichiarazione in cui spiega cosa significhi portare i suoi titoli sul popolare servizio di abbonamento di Microsoft, Xbox Game Pass.

"Mentre continuiamo a lavorare per l'approvazione dell'accordo con Microsoft, abbiamo ricevuto alcune domande sulla disponibilità dei nostri giochi di prossima uscita e di quelli lanciati tramite il servizio Xbox Game Pass"

"Anche se non abbiamo in programma di inserire Modern Warfare 3 o Diablo 4 sul Game Pass quest'anno, una volta chiuso l'accordo, ci aspettiamo di iniziare a lavorare con Xbox per portare i nostri titoli a più giocatori in tutto il mondo [... nel corso] del prossimo anno."

Sebbene la FTC abbia perso la causa contro Microsoft e il giudice abbia stabilito che l'acquisizione non viola le leggi antimonopolistiche degli Stati Uniti, il gigante tecnologico ha dovuto comunque affrontare le preoccupazioni sollevate dalla CMA nel Regno Unito.

Per soddisfare l'organo di controllo dei monopoli britannico, Activision Blizzard si è impegnata a vendere i diritti streaming dei suoi giochi a Ubisoft per conservare una forma di equità nel mercato streaming. Questa mossa sembra aver convinto la CMA, secondo cui tale mossa "risolve sostanzialmente la maggior parte delle preoccupazioni" che l'organizzazione britannica nutriva nei confronti dell'acquisizione.

Per questo motivo, anche se i giochi di Activision Blizzard potrebbero arrivare su Game Pass entro il 2023, sembra altamente improbabile che i titoli saranno disponibili sul servizio Xbox Cloud Gaming.